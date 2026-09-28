周末新盤錄352伙　按周升7.38倍　叡璟II、皇璇即日沽清價單單位

周末再有一手新盤推售，過去兩日（26日、27日）新盤市場共錄得約352伙，較上周的42宗大升7.38倍。當中「叡璟II」價單153伙已即日沽清，最大手買家掃4伙涉逾4,103萬元。另皇璇價單140伙亦即日沽清，最大手買家斥資逾5,900萬購入6伙。



「叡璟II」價單153伙已即日沽清

華潤置地（1109）西南九龍長沙灣發祥街叡璟 (THE STERLING) 第二期「叡璟II」，周日首輪銷售以價單形式賣153伙，即日沽清，當中A組共錄得72伙認購，套現逾7.8億元，A組大手客時段一共有4組客人購入上限最多的4伙單位，涉資逾3,493萬至逾4,103萬元。

最大手買家掃4伙涉逾4103萬

當中最大手買家連購4伙，包括1伙三房套連工作間連洗手間單位、3伙兩房，斥資逾4,103萬元。此外，另一組大手客購入4伙，包括1伙三房套連工作間連洗手間單位、3伙兩房，涉資超過3,996萬元。

如連同「叡璟I」計，項目四輪價單單位皆可即日沽清，價單連招標累售664伙，套現近64.7億元。

↓↓「叡璟II」首輪銷售場面人頭湧湧↓↓

皇璇價單140伙即日沽清

由周大福集團旗下天賦企業持有、新世界協助推廣的北角熙和街1號新盤「STATE RESIDENCE 皇璇」，周末首輪價單賣140伙亦即日沽清，當中最大手買家斥資逾5,900萬購入6伙，如連同招標計，單日套現逾12億元。

至於，該伙招標沽單位為天台特色戶，屬三房套工作間連洗手間間隔，實用面積1,120平方呎，附設201平方呎天台，以5,600萬元沽出，呎價5萬元，創項目新高及今年港島東樓花項目呎價新高。連同價單銷售單位，項目8天累沽156伙，套現逾16億元。

北角熙和街1號新盤「STATE RESIDENCE 皇璇」。

VICTORIA COAST三房套2920萬招標沽

華懋集團旗下、位於薄扶林域多利道全新翻新項目VICTORIA COAST招標沽1伙，成交單位為A座15樓2室，屬三房套連工作間戶型，實用面積1,367平方呎，以2,920萬元連車位沽，呎價約21,361元。項目目前累售19伙，套現逾5.3億元。

薄扶林VICTORIA COAST。

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