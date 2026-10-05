SIERRA SEA第2C(2)期24小時內開價　兩房示範單位曝光｜多圖

新地（0016）發展的西沙住宅項目SIERRA SEA第2C（2）期 今日（5日）再開放兩伙示範單位予傳媒參觀。發展商表示，最快24小時內開價，首批料不少於兩成單位，而示範單位亦會於開價後對外開放參觀。



新地代理執行董事陳漢麟表示，SIERRA SEA第2C（2）期最快24小時內開價，料不少於兩成單位，將涵蓋兩房及三房，並會為首置、換樓及投資者提供破天荒的財務及按揭付款安排。至於示範單位亦會於開價後對外開放參觀。

由於過往SIERRA SEA期數三房及四房供應較少，故今次相關戶型接獲不少查詢。而SIERRA SEA第2C(2)期的四房及特色單位傾向以招標形式發售。

新地代理執行董事陳漢麟。（黃祐樺攝）

項目今日（5日）再開放兩伙示範單位予傳媒參觀。當中兩房單位設計凸顯「SIERRA SEA」自然環境，以溫潤木色及霧灰藍為基調。

兩房連開放式廚房單位，屬連裝修及家具，按照第1座20樓J單位為藍本搭建，實用面積為430平方呎，層與層之間的高度最高約為3.325米，高樓底設計使單位整體空間感十足。單位大門採用防火實心木門設計，大門旁置有全身鏡。

設計凸顯「SIERRA SEA」自然環境

單位設計凸顯「SIERRA SEA」山海環抱的自然環境，整體設計以溫潤木色及霧灰藍為基調，加入珊瑚橙及暖黃色等活力色彩。整體空間設計及用色互相呼應，配合連接露台的落地玻璃趟門，引入戶外光線。 客飯廳空間方正實用，飯廳擺放一張淡灰色4人餐桌，客廳擺放一張日落橙布藝沙發，牆身的灰藍、橙、黃幾何拼板圖案。

開放式廚房以直紋飾面木櫃配襯霧灰藍色吊櫃、廚房同樣配備一系列家電。 單位空間歸一，睡房及浴室均設於大廳的一側。兒童房同樣以木紋家具及奶黃色為設計主調，以魚類圖案牆紙、拼花木地板以及奶黃色的裝飾櫃。擺放北歐風格高架床，樓梯的腳踏位置均鋪上珊瑚紅色絨面厚墊。床下位置則整合書桌、衣櫃及收納空間，騰出更多地面空間供兒童學習和玩樂之用。

主人睡房採木色及珊瑚紅為主調

主人睡房亦延續單位設計的自然曲線及海濱色彩，採用暖木色及珊瑚紅作主調，房內裝設金屬框玻璃門衣櫃、多功能牆架、書架及掛衣空間，將展示與收納功能融為一體。 浴室設備齊全，設有淋浴間、洗手盆及坐廁，乾濕分離。淋浴間鋪設防滑地磚，亦配備浴室寶，提供暖氣、乾衣、換氣及循環功能，配合大窗戶，時刻保持空間乾爽舒適。洗手盆櫃及雙鏡櫃設有多個收納間隔。

↓↓第1座20樓J單位↓↓

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三房布局方正實用

另外，三房連開放式廚房間隔按照第2座20樓B單位為藍本搭建，實用面積為522平方呎，層與層之間的高度最高約3.325米。單位布局方正實用，間隔分明，大門側設有高身儲物櫃，櫃內附設有多格層板，櫃身中央設有可放置小物的檯面。

客飯廳設計方正，大廳最長可達約5.925米，寬約2.5米，客廳飯廳與連接露台及工作平台，採用落地玻璃趟門設計，吸納戶外自然光線。開放式廚房配置L型工作檯面，提供充裕的備餐空間，鋅盆附有疏水置物架，廚櫃內設有層板，更於轉角位置的櫃上安裝雙開門，配備廚房家電組合。

三房與客飯廳享同一座向景觀

主人睡房、睡房1及睡房2間隔方正，並與客飯廳享同一座向景觀。各睡房均設有窗戶。主人睡房位處睡房區末端，私隱度更高。 浴室採用淡雅淺色石紋設計，浴室設有淋浴間、洗手盆及坐廁，淋浴間鋪設防滑地磚；洗手盆櫃及雙鏡櫃提供不同收納間隔。浴室亦配備內置浴室寶，可時刻保持室內乾爽舒適。

↓↓第2座20樓B單位↓↓

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