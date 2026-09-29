西沙SIERRA SEA第2C(2)期上樓書涉522伙　主打兩房　擬下周開價

新地（0016）發展的西沙住宅項目SIERRA SEA第2C（2）期，今日（29日）上載樓書涉及522伙，主打兩房，設4伙示範單位參觀，最快下周開價。



新地代理執行董事陳漢麟表示，SIERRA SEA第2C（2）期外望景觀多元化，包括可望綠化景、水池景、山景及海景，最快下周開價，更加參考項目自身優勢及二手成交價，至於四房及特色戶擬招標推出。項目設有4伙示範單位，涉及兩房至四房，涉及2伙兩房、1伙三房，以及1伙四房。

SIERRA SEA第2C（2）期涉及522伙，主打兩房。

西沙SIERRA SEA第2C（2）期標準樓層一梯9伙。

涉及522伙 細分2座大樓

SIERRA SEA第2C（2）期亦上載樓書，涉及522伙，細分為2座大樓，標準樓層一梯9伙，實用面積381至924平方呎，當中兩房涉及301伙，實用面積418至440平方呎；三房涉及164伙，實用面積493至713平方呎；四房涉及29伙，實用面積760平方呎。當有28伙特色戶，實用面積381至924平方呎。

最細一伙連平台戶381呎

當中最細一伙為第1座地下1樓E室及第2座1樓E室，實用面積同屬381平方呎，各連322平方呎平台及98平方呎平台，屬兩房。另外最大一伙為第1座35樓C室，實用面積924平方呎，各連184平方呎平台及726平方呎天台，屬四房，平台位置設有樓梯上落。

總補地價金額共涉逾196億

翻查資料，新地為該項目籌備超過20年，並曾為項目進行補地價，涉及金額高達196.4億元，為歷來最大單一補地價項目。

發展商首先於2017年以約158.9億元完成首階段補地價，涉及約497.66萬平方呎樓面，每呎補地價約3,193元。其後於2021年再以約37.2億元完成補地價，新增樓面面積106.46萬平方呎，每呎樓面地價約4,245元。及後再於2023年6月再完成修訂契約，涉及金額僅約145萬元。

西沙住宅項目SIERRA SEA第2C（2）期。

西沙住宅項目SIERRA SEA第2C（2）期。

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