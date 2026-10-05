元朗名物開多間？佳記甜品713萬購區內舖　等於7萬碗 「B仔涼粉」

要賣幾多碗甜品，先夠在元朗買到一間地舖？扎根元朗逾40年的「佳記甜品」，憑其「B仔涼粉」而成為名店，現於區內共有兩間店舖。市傳，佳記最新以713萬元購入元朗金輝徑一個地舖，呎價逾1.3萬元。



若以每碗「B仔涼粉」售價100元計算，是次入市金額相等於賣出逾7萬碗，才夠收回成本。



涉及物業為元朗金輝徑1至27號金輝大廈地下15號舖，建築面積約543平方呎，前租客為茶餐廳，目前為交吉狀態。該舖最新於8月底以713萬元易手，呎價約13,131元。而原業主早於1991年4月以154萬元買入該舖，持貨35年，物業期內升幅逾3.6倍。

涉及物業為元朗金輝徑1至27號金輝大廈地下15號舖，建築面積約543平方呎。（資料相片）

市傳「佳記甜品」相關人士接貨

資料顯示，新買家以「高星投資有限公司（ENDLESS STAR INVESTMENT LIMITED）」名義入市，公司董事及股東皆為來自元朗區內的馮姓及李姓人士。市場消息指，上述買家身份「B仔涼粉（佳記甜品）」相關人士，是次買舖不排除作自用。

招牌為「B仔涼粉」 距總店僅1分鐘步程

事實上，該舖位置極度佳，距離佳記甜品位於教育路的總店僅約一分鐘步程。有趣的是，鄰近該成交物業已有一間同樣名為「佳記甜品」的店舖，兩者的招牌顏色亦較相似。

去年曾848萬易手 終取消交易並重售

值得留意的是，該舖位於去年8月分曾以848萬元成交，惟最終未能成事，於今年2月份取消交易。其後業主重新放售，時隔半年後，成功由新買家以713萬元接手，惟較去年的舊價平了135萬元或約15.9%。

賣逾7萬碗「B仔涼粉」夠買舖

翻查資料，佳記甜品早於1985年已在元朗開業，陪伴區內街坊近41年，其「B仔涼粉」為招牌名物，底層鋪滿涼粉，面層則為西瓜、蜜瓜及菠蘿等水果。

若以佳記甜品招牌「B仔涼粉」每碗100元作計算，是次713萬元的最新成交價，大約相等於賣出逾7萬碗的收入，而佳記今次成功節省的135萬元差價，更相當於免做了1.35萬碗涼粉的生意。

有市場人士指出，元朗金輝徑為區內的知名「食街」，附近聚集大大小小20多間食肆。每逢晚上，街道氣氛熾熱，不少餐廳都會將枱櫈擺放至門口外做生意，故周邊的舖位向來受飲食業租客歡迎。

元朗金輝徑為區內的知名「食街」，附近聚集大大小小20多間食肆。（網上相片）

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