租客打官司奪業權！深水埗「逆權侵佔」無契舊樓　低市價7成開拍

買樓不用真金白銀，單靠「住得耐」也能住到變業主？深水埗一伙近700呎的舊樓單位，開價85萬元於私人拍賣場上推拍，呎價僅約1,227元，較市場估價折讓近七成。據悉，該單位屬「無契樓」。現任業主原為單位租客，於原業主失聯後，仍長住單位，多年後該租客更透過「逆權侵佔」奪取對方業權，名正言順成為新業主。



涉及物業為深水埗福榮街23A至23E號低層戶，實用面積約693平方呎，屬「無契樓」。該單位於本周三（7日）於忠誠拍賣行推拍，開價85萬元，起拍呎價僅約1,227元。

85萬起拍 較市價折讓近七成

忠誠拍賣行發言人透露，該單位市場估值為250萬元。換言之，起拍價較估價低165萬元或約66%。不過，該單位之所以「咁平」，實則背後有段「有趣故仔」。拍賣行發言人指，該單位涉及「逆權侵佔」，現有業主並非「真金白銀」買入單位。

↓↓福榮街23A至23E號低層戶↓↓

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租客遇業主失聯 長住入稟「逆權侵佔」

事件追溯至多年前，現業主原本只是該單位的租客，惟其後原業主突然失聯。在無人理會的情況下，該租客選擇繼續於現址居住。在安居多年後，該租客於2016年正式入禀法院，提出「逆權侵佔」單位的訴訟，指其已連續不間斷地佔用該物業超過法定的時限，故要求取得該單位的擁有權。

歷時7年勝訴變業主 拍賣套現「無本生利」

案件直至7年後的2023年，法院下判決，該租客成功合法剝奪了原業主的業權，成為該單位在法律上的實質擁有者。該單位亦因此無法提供原有樓契，成為市場上的「無契樓」。拍賣行發言人補充，法院判決已成定局，加上原業主及其遺產執行現已離世，因此無需擔心他們會突然「出現返」追討業權。

深水埗福榮街23A至23E號。（忠誠拍賣提供）

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