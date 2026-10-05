周末新盤成交跌5成錄176伙　叡璟II價單沽清　緹外2.6億沽4房分層

周末再有一手新盤推售，過去兩日（3日、4日）新盤市場共錄得約176伙，較上周的352宗跌50%。當中叡璟II次輪價單推售129伙即日沽清，最大手買家逾3,953萬元買4伙。另緹外2.6億元沽四房四套分層，創今年九龍一手分層住宅新高。



叡璟II 129伙即日沽清

華潤置地（1109）西南九龍長沙灣發祥街叡璟 (THE STERLING) 第二期「叡璟II」，次輪價單推售129伙即日沽清，當中A組共錄得55伙認購，套現逾6.2億元。當中有2組買家買4伙，涉資超過3,235萬元及超過3,953萬元。當中最大手買家買4伙，涉及1伙三房、3伙兩房，斥資超過3,953萬元。另同日招標沽出18伙，共套現約2.97億元。

啟德海灣沽5伙 套現3622萬

由嘉華國際（0173）、會德豐地產及中國海外（0688）合作發展的啟德新盤「啟德海灣」，沽5伙，套現約3,622萬元，包括3伙一房單位及2伙兩房單位。其中一長綫投資者斥資約2,130萬元購入3伙，包括2伙一房及1伙單位。成交單位包括第1A座7樓L單位，實用面積430平方呎，屬兩房戶型，以896.7萬元成交，呎價20,853元。

太古地產（1972）旗下柴灣海德園沽一伙3座高層海景兩房連套房，實用面積573平方呎，成交價逾1,246萬元，呎價21,752元。

緹外2.6億沽分層戶 創今年九龍一手分層新高

嘉里（0683）旗下畢架山龍駒道3號豪宅盤緹外，則以2.6億元招標形式沽出一伙分層大宅，創今年九龍一手分層住宅紀錄。是次成交為第5座5樓B室分層大宅，實用面積為4,483平方呎，屬四房四套房另加雙工人房間隔，以2.6億元連兩個車位沽出，呎價約57,997元。項目至今共累售56伙，累積總成交金額逾166億元。

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