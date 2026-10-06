63年暴升62倍！黃宏發2500萬沽尖沙咀地舖　劈價千萬仍大賺

由資深政界人士、前立法局主席黃宏發持有的尖沙咀地舖，最新以近2,500萬元沽出，較1963年買入價39.5萬元，帳面升值約62倍。



市場消息指出，上述成交個案為尖沙咀彌敦道及金馬倫道交界的金鑾大廈地下H及I號舖，面積約500平方呎，以近2,500萬元沽出。舖位處金馬倫道，鄰近港鐵站出口。該舖目前由便利店以每月約8萬元承租，以最新成交價計算，回報率約3.8厘。

尖沙咀彌敦道及金馬倫道交界金鑾大廈地下H及I號舖，目前由便利店以每月約8萬元承租。

業主為前立法局主席黃宏發

該舖位原業主為WONG WANG FAT ANDREW，即為資深政界人士、前立法局主席黃宏發。

1963年買入價39.5萬

資料顯示，黃氏家族早於1963年，以39.5萬元購入舖位，其後一直持有作收租之用，而在1984年舖位轉讓予黃宏發。據代理資料，該舖位在去年底以約3,500萬元放售。

前立法局主席黃宏發。（王海圖攝）

前立法局主席黃宏發。(資料圖片)

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