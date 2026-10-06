投資老手滑鐵盧　旺角「金魚街」地舖14年血蝕六成！代理：屬市價

俗語有云「水為財」，但對於旺角「金魚街」部分業主來說，似乎未能受惠於這片風水寶地。近年熱衷於投資車位的蔡伯能，其於14年前高位買入通菜街一個水族用品地舖，最新以2,700萬元易手，舖價大瀉3,600萬元或約57%！不過「有人辭官歸故里，有人漏夜趕科場」，新買家此番撈底入市，連租約入手，可享約5.1厘租金回報。



涉及物業為旺角通菜街207A號地舖，建築面積約1,100平方呎。據悉，該舖曾叫價3,680萬元，其後大劈逾24%至2,780萬元放售，惟一直未能成功易手。市場消息指，該舖最終以2,700萬元沽出，呎價約24,545元。而舖位現時由水族用品店承租，月租為11.5萬元，租約期至2028年中，新買家料享約5.1厘回報。

14年前高位接貨 舖價期內瀉近六成

資料顯示，原業主以「萃威投資有限公司（MAJESTIC WIN INVESTMENTS LIMITED）」作登記，公司股東包括資深投資者蔡伯能之相關人士。該人士於2012年11月斥6,300萬元購入舖位，持貨14年帳面虧損3,600萬元，物業期內貶值57%！

涉及物業為旺角通菜街207A號地舖，建築面積約1,100平方呎。（網上相片）

處旺角「金魚街」地段 最新造價屬市價水平

該舖處旺角知名的「金魚街」地段，周邊不乏專賣觀賞魚與水族用品之店舖，具備獨特的掛袋觀賞魚街景，人流如鯽。有市場人士指出，該舖之最新成交價實則上已屬市價，惟業主當年高位接貨，因此需血蝕離場。

據了解，蔡伯能為資深工商舖投資者，他於近年主力購入停車場以拆售車位，包括南豐廣場、屯門兆安苑、沙田美松苑、上水順欣花園、將軍澳南豐廣場及新都城3期都會豪庭及觀塘東瀛遊廣場等。譬如他以作價8,500萬元，向發展商億京買入觀塘東瀛遊廣場其中的84個車位，隨即加價15%拆售。

該舖處旺角知名的「金魚街」地段，周邊不乏專賣觀賞魚與水族用品之店舖，人流如鯽。（資料相片）

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