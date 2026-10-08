「壽桃牌」斥8411萬　掃虹方8個銀主舖　賣200萬罐鮑魚麵先回本！

「壽桃牌」買舖停不了！集團繼早前斥資逾半億，購入元朗商廈「虹方」5個銀主地舖後，其掃貨行動尚未完結，最新再增購同廈3個地舖，涉資2,900.7萬元。換言之，「壽桃牌」近期已累掃8個虹方銀主舖，共耗資8,410.9萬元。若以該品牌旗下的「極品鮑魚麵 (圓罐裝)」售價42元計算，則須賣出約200萬罐鮑魚麵才能回本。



今次成交的三個地舖位於元朗宏業南街22號虹方，全屬星星地產早前遭接管的銀主盤。當中銀碼最大的為虹方地下8號舖，建築面積為2,360平方呎，現由髮型屋租用。該舖於上月初以1,232.3萬元沽出，呎價約5,222元。另外虹方地下2A號舖亦於同日易手，建築面積為2,147平方呎，現租客為洗車舖，則以1,000萬元沽出，呎價約4,658元。

「壽桃牌」母公司連購虹方舖

資料顯示，上述舖位全數售予同一組本地買家，正正就是新順福食品有限公司主席鄭偉明及其相關人士，即香港知名麵食品牌「壽桃牌」的母公司。另外，虹方地下10號舖，建築面積約595平方呎，成交價為668.4萬元，呎價約11,234元，經確認同屬「壽桃牌」鄭氏家族接手。

累掃8個地舖 共涉資8410.9萬

值得留意的是，「壽桃牌」對該廈舖位可謂情有獨鍾，並非首次入市。集團早前已斥資5510.2萬元，一口氣購入虹方1號、3A號、6號、9號及11號合共5個舖位。當中，建築面積約2,535平方呎的地下1號舖，現租客為憑藉「Thread肉餅飯潮文」而爆紅的「大寶冰室」，該舖於上月初以1,360.2萬元沽出。

元朗宏業南街22號虹方地下1號舖，建築面積約2,535平方呎，租客為「大寶冰室」。（網上相片）

換言之，「壽桃牌」已累購該廈8個地舖，合共涉資8,410.9萬元。若以該品牌旗下的「極品鮑魚麵 (圓罐裝)」售價42元計算，須賣出約200萬罐鮑魚麵才能回本。

若以該品牌旗下的「極品鮑魚麵 (圓罐裝)」售價42元計算，須賣出約200萬罐鮑魚麵才能回本。（官網截圖）

情有獨鍾虹方？原是總部位於「隔離」

「壽桃牌」為何屢次於虹方「掃貨」？翻查地圖，原來「壽桃牌」的總部位於宏業南街12至18號新順福中心，正正與虹方僅一分鐘步程，甚至該品牌的其中一間實體店，亦開設於虹方旁邊。

新順福食品有限公司（壽桃牌）早於1960年由鄭耀鵬在香港創立，初期僅依靠家庭式手工麵線起家，現已發展成為生產數百款產品的知名麵食供應商。

「壽桃牌」的總部正正位於宏業南街12至18號新順福中心，與虹方僅一分鐘步程。（網上相片）

「壽桃牌」的其中一間實體店，亦開設於虹方旁邊。（網上相片）

原由星星地產持有 同廈多項物業淪銀主盤

翻查資料，今次連環錄得成交的虹方舖位，原本全數由發展商星星地產持有作收租之用。惟由於資金問題，該廈大批物業早前遭銀主接管，涵蓋12個地下商舖、19個車位，以及三樓、五樓、九樓及十樓部分樓層總共8個寫字樓單位，涉及物業總建築面積達35,638平方呎。

元朗虹方。

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