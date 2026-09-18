星星地產元朗3億銀主貨拆售　一地舖250萬沽出　商廈呎價創新低！

商業地產市場仍見寒冬，連發展商的一手貨尾亦難逃淪為銀主盤的命運。星星地產（1560）旗下元朗商廈項目「虹方（The Rainbow）」，早前一籃子物業遭銀主接管並以約3億元放售。



隨着銀主近期積極「拆骨」散貨，最新錄得一個約300平方呎的地舖，以250萬元易手，呎價約8,333元。回顧項目高峰期一手呎價曾逼近1.8萬元，如今在銀主低價散貨下，部分寫字樓單位呎價更跌穿4,000元。



涉及成交物業為元朗宏業南街22號虹方地下9號舖，屬銀主盤。該舖位建築面積約300平方呎，鄰近7 Eleven便利店及大廈入口位。舖位於本月初以250萬元成交，呎價約8,333元。現時租客為一間地產舖。

涉及成交物業為元朗宏業南街22號虹方地下9號舖，屬銀主盤。該舖位建築面積約300平方呎。（網上相片）

原由星星地產持有 同廈多項物業淪銀主盤

資料顯示，該舖原由發展商星星地產所持有，惟連同該廈其餘物業遭銀主接管，涵蓋12個地下商舖、19個車位及三樓、五樓、九樓及十樓部分樓層總共8個寫字樓單位，物業總建築面積約35,638平方呎。

元朗虹方。

寫字樓單位呎價跌穿四千 創大廈歷來新低

據悉，銀主於今年7月中旬叫價約3億元，於市場放售該批物業。而銀主近期成功將物業陸續「拆骨」散貨，當中位於5樓的兩個寫字樓單位，建築面積合共約6,024平方呎，以2349.36萬元售出，呎價約3,900元，創該廈歷來呎價新低。

一手呎價高見近1.8萬元

翻查資料，於2017年起開售的虹方，呎價最高曾升至17,671元。但近年大幅回落，去年二手成交最低呎價為6,648元，如今銀主低價出售上述寫字樓單位，較二手呎價低逾41%。

元朗宏業南街22號虹方地下9號舖。（網上相片）

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