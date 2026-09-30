大寶冰室新店賣咗！星星地產元朗5銀主舖　5510萬售予「壽桃牌」

有大手客連掃元朗銀主舖位，當中涉及早前網上爆紅的食店。由星星地產發展、早前大批物業慘淪為「銀主盤」的元朗商廈「虹方（The Rainbow）」，獲總部位於毗鄰商廈的「壽桃牌」鄭氏家族，擲5,510.2萬元購入5個地舖。當中包括早前因「Thread肉餅飯潮文」而人氣急升的「大寶冰室」新店，甚至乎，連星星地產主席陳文輝旗下業務的承租舖位，最終亦遭易手。



「大寶冰室」舖1360萬沽

是次成交最矚目的物業，為元朗宏業南街22號虹方地下1號舖，建築面積約2,535平方呎。該舖於本月初以1,360.2萬元沽出，呎價約5,366元。該店的現租客，為憑藉一篇「Thread肉餅飯潮文」而爆紅的「大寶冰室」，該食店剛於今年1月份左右才進駐。

元朗宏業南街22號虹方地下1號舖，建築面積約2,535平方呎，租客為「大寶冰室」。（網上相片）

星星地產主席自用舖亦遭變賣

除了爆紅冰室，同日成交的還包括虹方地下3A號舖，建築面積約1,187平方呎，以490萬元易手，呎價約4,128元。該舖的租客亦大有來頭，正正就是星星地產主席陳文輝旗下的共用工作空間品牌。

6及11號舖現交吉 成交價為3410萬

其餘成交舖位包括6及11號舖，建築面積合共3,993平方呎，成交價為3,410萬元，呎價約8,540元。該舖前租客為茶餐廳，目前已交吉，現以每月約7萬元重新放租，呎租約17.8元。

虹方地下6及11號舖，前租客為茶餐廳，目前已交吉，現以每月約7萬元重新放租，呎租約17.8元。（網上相片）

「壽桃牌」母公司連購5舖 位處新順福中心總部隔離

上述提及的1號、3A號、6號及11號合共四個舖位，總成交價為5,260.2萬元，全數售予同一組本地買家。資料顯示，買家透過兩間公司名義作登記，其股東及董事均包括新順福食品有限公司主席鄭偉明及其相關人士，即香港知名麵食品牌「壽桃牌」的母公司。

有趣的是，「壽桃牌」的總部正正位於宏業南街12至18號新順福中心，與虹方僅一分鐘步程。

「壽桃牌」的總部正正位於宏業南街12至18號新順福中心，與虹方僅數分鐘步程。（網上相片）

本月初已先斥250萬 購入虹方地下9號舖

值得留意的是，「壽桃牌」並非首次購入該廈地舖。其早於本月初已率先斥資250萬元購入虹方地下9號舖，建築面積約300平方呎，呎價約8,333元。換言之，「壽桃牌」短短月內已斥5,510.2萬元，購入虹方5個銀主地舖。

涉及成交物業為元朗宏業南街22號虹方地下9號舖，屬銀主盤。該舖位建築面積約300平方呎。（網上相片）

10號舖668.4萬元沽

另外，虹方地下10號舖，建築面積約595平方呎，同日亦以668.4萬元沽出，呎價約11,234元，惟目前尚未確認是否由同屬「壽桃牌」鄭氏家族接手。

原由星星地產持有 同廈多項物業淪銀主盤

翻查資料，今次連環錄得成交的虹方舖位，原本全數由發展商星星地產持有作收租之用。惟由於資金問題，該廈大批物業早前遭銀主接管，涵蓋12個地下商舖、19個車位，以及三樓、五樓、九樓及十樓部分樓層總共8個寫字樓單位，涉及物業總建築面積達35,638平方呎。

元朗虹方。

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