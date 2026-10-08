SIERRA SEA第2C(2)期擬下周末首輪銷售　單日逾2000人次參觀示位

新地（0016）發展的西沙住宅項目SIERRA SEA第2C（2）期，昨日對外開放示位參觀，即日錄得逾2,000人次參觀，最快上載銷售安排，下周末進行首輪銷售。



新地代理執行董事陳漢麟表示，昨日對外開放示位參觀，即日錄得逾2,000人次參觀，將視乎明日收票再決定加推步伐，最快上載銷售安排，下周末進行首輪銷售。

他續指，初步收到大量關於3房單位的查詢，查詢包括中型及大型三房以至四房單位，會考慮將於第一輪銷售安排中推出多一些三至四房作招標，包括第1座中高層A單位，為三房連儲物間間隔，實用面積679平方呎；此戶型三房及四房各均不足30伙。

夥新地會推1%售價折扣

為配合項目銷售，夥新地會推優惠吸客，新地會董事總經理謝文娟表示，向合資格買家提供1%售價折扣優惠及港10,000 元折扣或家具優惠，又向首5名合資格買家各送出5,000元西沙GO PARK 商場贈券及5,000元新城市廣場商場贈券。

新地會董事總經理謝文娟（左）、新地會董事總經理謝文娟（右）

總補地價金額共涉逾196億

翻查資料，新地為該項目籌備超過20年，並曾為項目進行補地價，涉及金額高達196.4億元，為歷來最大單一補地價項目。

發展商首先於2017年以約158.9億元完成首階段補地價，涉及約497.66萬平方呎樓面，每呎補地價約3,193元。其後於2021年再以約37.2億元完成補地價，新增樓面面積106.46萬平方呎，每呎樓面地價約4,245元。及後再於2023年6月再完成修訂契約，涉及金額僅約145萬元。

新地（0016）發展的西沙住宅項目SIERRA SEA第2C（2）期。

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