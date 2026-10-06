西沙SIERRA SEA第2C(2)期開價　首批105伙　入場兩房折實538.22萬

新地（0016）發展的西沙住宅項目SIERRA SEA第2C（2）期，今日（6日）公佈首張價單提供105伙。入場單位為第1座2樓J室，屬兩房間隔，實用面積430平方呎，折實售價538.22萬元，呎價12,517元。



首張價單涉及105伙，戶型涵蓋兩至三房，兩房佔75伙，三房佔30伙，實用面積419至679平方呎。價單售價633.2萬至1,108.7萬，呎價14,726元至16,550元。扣除最高15%折扣優惠，折實售價538.22萬至942.39萬元起，折實呎價12,517元至14,068元。

樓盤定價較二手折讓15至20%

新地代理執行董事陳漢麟表示，該盤明日對外開放示範單位，星期五接受認購登記，最快下周開售，由於近期二手市場成交呎價約為1.5萬至1.6萬元，認為是次樓盤定價較二手有15至20%折讓。

西沙SIERRA SEA第2C(2)期開價，首批提供105伙，入場兩房折實售價538.22萬元。

西沙SIERRA SEA第2C(2)期開價，首批提供105伙，入場兩房折實售價538.22萬元。

第2B期SIERRA SEA首批155伙 折實均價11328元

若參考同系另第2B期SIERRA SEA於2026年1月推出首批提供155伙，入場價由約455.17萬起，折實平均呎價為11,328元。另第2A期SIERRA SEA於2025年12月推出首批提供148伙，入場價由約343.5萬起，折實平均呎價為10,968元。

另外第1B期SIERRA SEA於2025年5月推出首批提供160伙，入場價由約300萬起，折實平均呎價為10,638元。另第1A（2）期SIERRA SEA在2025年4月首批推出158伙，入場價由299.8萬，折實平均呎價為10,398元。

↓↓第1座20樓J單位↓↓

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新地（0016）發展的西沙住宅項目SIERRA SEA第2C（2）期。

總補地價金額共涉逾196億

翻查資料，新地為該項目籌備超過20年，並曾為項目進行補地價，涉及金額高達196.4億元，為歷來最大單一補地價項目。

發展商首先於2017年以約158.9億元完成首階段補地價，涉及約497.66萬平方呎樓面，每呎補地價約3,193元。其後於2021年再以約37.2億元完成補地價，新增樓面面積106.46萬平方呎，每呎樓面地價約4,245元。及後再於2023年6月再完成修訂契約，涉及金額僅約145萬元。

新地（0016）發展的西沙住宅項目SIERRA SEA第2C（2）期

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