安達臣道首置盤缺鋼筋　長實郭子威：樓盤整體部署暫時順利

長實（1113）位於觀塘安達臣道、涉及2,926伙的首置盤（港人首置上車項目）被爆出項目其中一座有缺少Y40鋼筋的情況出現，長江實業營業部首席經理郭子威今日（4日）出席活動時表示，目前該樓盤整體部署暫時順利，將按照最初投地時間表進行，而集團公關部於已即時作出回應，現階段亦都沒有太多補充。



被問及今次出事部份屬首置抑或私樓單位，郭子威表示，當初賣地章程已經列出所有項目發展細節，目前在這方面未有更多補充。另又指由於自己非工程部相關人士，若需更多該項目細節，需向集團公關部查詢。

屋宇署：沒有明顯危險、但需提交詳細調查及糾正工程報告才可復工

此外，屋宇署就事件作出回應指，署方於八月下旬接獲舉報後，自九月初先後四次派員到地盤視察地盤工序、工程質素及地盤安全等。當中有六條橫樑的鋼筋配置較批准圖則的要求為少，但整體建築物沒有明顯危險。

由於當日註冊結構工程師代表及註冊承建商代表均未能即時提供合理解釋，屋宇署隨後要求對方提交詳細調查及糾正工程報告，包括所需的額外抽樣測試，以判斷第三座其他樓層以至其他座數是否存在類似情況。

安達臣道發展項目整個地盤已於9月28日起停工，以便進行署方要求的調查。除詳細調查及糾正工程報告外，署方亦已要求提交加強地盤監督的建議。只有在這些報告和建議遞交後並獲署方表示滿意，整個地盤才可復工。

長實：紮鐵及鋼筋工序尚未完成

長實集團今日中午時份回覆《香港01》，就旗下安達臣道首置發展地盤之報導，表示有關樓宇之紮鐵及鋼筋工序尚在進行中，並未完成，駐地盤結構工程師會亦未進行相關檢測。長實又指，近日屋宇署指有關樓宇之工程進展與圖則不一致；而據有關傳媒報導指出，屋宇署強調整體建築物沒有明顯危險。公司正責成顧問團隊就圖則情況進行了解及作適當處理。集團定必一如過往確保樓宇安全。

正在興建的觀塘安達臣道「港人首置盤」有樓宇懷疑缺少了數條鋼筋，與圖則不一致。（王海圖攝）

屋宇署指，第三座29樓有六條橫樑的鋼筋配置與批准圖則不一致，但整體建築物沒有明顯危險。（王海圖攝）

長實安達臣道項目涉2926伙

上述長實安達臣道項目首置盤涉及2,926伙，預計落成日期為2026年9月30日。項目計劃興建3座32層高、3座24層高、4座1層高住宅，另設住客會所，合共涉及108.88萬平方呎樓面，

觀塘安達臣道項目。

今年5月被拒申請預售樓花同意書

不過，地政總署於今年5月以發展商未能提供預計可取得住宅單位入伙紙日期及預售單位的具體時間表為由，認為其過早申請預售樓花同意書，拒絕其申請。

據當年賣地條款顯示，發展商需就項目取得佔用許可證（即俗稱入伙紙）後才可售樓，並須提供不少於1,000伙，作為首置項目單位，住宅單位實用面積須介乎250至500平方呎。