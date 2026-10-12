九建33清水灣周四推73伙招標　涉三至四房　最大四房套1039呎

九龍建業（0034）旗下牛池灣大型發展項目33清水灣「33 Clear Water Bay」第一期上載首張銷售安排，落實在本周四（15日）以招標形式賣73伙，至今年12月31日，每日截標。 發展商曾表示，招標定價參考九龍市區地鐵上蓋物業，最快月內價單推售。



推73伙招標 最大1039呎四房套

是次招標單位分布在9至62樓A、C及F室，實用面積543至1,039平方呎，屬三至四房間隔，當中最大單位為9至60樓A室，實用面積1,039平方呎，屬四房套間隔，為第一期最大標準戶。

↓↓「33ClearWaterBay」第2座18樓A室↓↓

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2021年補地價96.58億 每呎補地價4464元

牛池灣大型發展項目33清水灣「33 Clear Water Bay」所在的地段，於2021年以96.58億元與政府達成補地價協議，每平方呎樓面補價約4,464元，屬新地（0016）自2017年西貢十四鄉159億元補地價項目後，涉及金額最大的個案，同時亦是歷來最大額的市區補地價項目。

九龍建業（0034）旗下牛池灣大型發展項目33清水灣「33 Clear Water Bay」。

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