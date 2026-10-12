周末新盤升逾4成錄254伙　擎海首輪沽清200伙　吸金逾10.9億

周末再有一手新盤推售，過去兩日（10日、11日）新盤市場共錄得約254伙，較上周的176宗升44.3%。當中油塘擎海首輪沽清200伙，套現逾10.9億元，當中最大手買家逾2,710萬元買4伙自住及投資。



擎海首輪沽清200伙 套現逾10.9億

越秀地產（0123）旗下油塘東源街及崇耀街新盤「擎海」（THE ATLAS）第一期擎海I，上周末展開首輪銷售，即日全數沽清200伙，套現逾10.9億元。當中A組大手客時段沽出87伙，套現逾5.14億元。錄得2組大手買家連購4伙，其中最大手買家買3伙兩房及1伙一房，涉資逾2,710萬元，作自住及投資之用。至於B組普通買家時段，113伙價單單位全數沽清，套現逾5.76億元。

↓↓油塘擎海I首輪銷售場面熱鬧↓↓

+ 10

越秀地產（0123）旗下油塘東源街及崇耀街新盤「擎海」。（黃祐樺攝）

長沙灣叡璟II三房套1922.6萬沽

華潤置地（1109）西南九龍長沙灣發祥街叡璟 (THE STERLING) 第二期「叡璟II」，亦沽出第5A座45樓A室，屬三房套梗廚連工作間連洗手間間隔，實用面積722平方呎，以1,922.6萬元沽出，呎價為26,629元。創項目售價新高及第二期成交呎價新高。

掃管笏凱和山三房套連車位1295萬沽

路勁地產及深圳控股（0604）合作發展的屯門掃管笏凱和山，周末沽出第2座8樓E室，屬三房套連工人房間隔，實用面積1,023平方呎，連車位以1,295萬元沽出，呎價為12,659元。

啟德MIAMI QUAY兩房1063.1萬沽

由會德豐地產、恒地（0012）、新世界發展（0017）及帝國集團合作發展的啟德現樓MIAMI QUAY亦沽出第2座26樓C室 ，屬兩房間隔，463平方呎，以1063.1萬元沽出，呎價為22,961元。

啟德現樓MIAMI QUAY。

01驗樓 ︰「買樓唔同買棵菜」。若沒有人從旁指導，業主們手執驗樓表，或因毫無經驗而感到迷茫、無從入手，甚至忽略單位的重要缺陷。若希望《香港01》為你驗樓，可簡單寫下自己的「上車」故事，並將個人聯絡方式電郵至：property@hk01.com我們會盡快與你聯絡。