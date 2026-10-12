擎海I招標沽12伙、套現逾1.44億　最快明日公布新一輪銷售安排

越秀地產（0123）旗下油塘東源街及崇耀街新盤「擎海」（THE ATLAS）第一期擎海I，於今日（12日）公佈最新銷情。第1期暫標售出12伙，套現逾1.44億元，連同價單單位共套現逾12.38億元。另透露，該盤最快明日公布新一輪銷售安排。



越秀地產（香港）總經理李嘎表示，項目自昨日招標以來，共標售出12伙單位，套現逾1.44億元。若連同沽清的200伙價單單位，項目累售212伙，套現逾12.38億元。

他續指，項目新近加推194伙，折實呎價由13,012起，為回應市場需求，最快明日公布新一份銷售安排。

越秀地產（香港）銷售及市場營銷總監鍾顯騰表示，項目第1期首輪的價單單位即日沽清，客源分佈上，7成為本地客，3成為內地客及海外客。按地區劃分，4成來自九龍，餘下6成屬外區客。

為配合銷售，項目特夥創興銀行為買家提供按揭貸款優惠。創興銀行個人銀行部主管吳秀慧表示，由即日起至今年12月31日之推廣期內，特選客戶成功申請該行樓宇按揭貸款，並於2027年6月30日或之前成功提取按揭貸款金額達100萬元或以上，即可享專屬按揭優惠。

是次優惠包括，首5年按1個月HIBOR+1.2%，鎖息上限為最優惠利率（P）減2.55%；其後按揭利率同為1個月HIBOR加1.2%，鎖息上限為最優惠利率（P）減2.25%。此外，合資格客戶亦享高達貸款額1.8%的現金回贈，以及1,288元的入伙利是。

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