英資怡和8千萬售「名車展銷廳 」舖　神秘買家過往出手皆億億聲？

英資怡和集團再減磅物業，此次連「名車展銷廳」都甩手！由英資怡和集團持有、位於銅鑼灣禮頓道、多年來用作為歐美汽車陳列室的逾萬呎巨舖，最新以8,000萬元易手，較放售市值折讓逾一成。



值得留意的是，接貨的新買家為近年頻在工商舖市場掃貨的投資財團，其過往每次出手幾乎皆「億億聲」，連同是次入市，該班投資客近年已動用高達4.24億元入市



怡和減磅 8000萬沽禮頓道萬呎舖

涉及物業為銅鑼灣禮頓道36號嘉柏大廈地下舖位，舖位面向禮頓道、波斯富街及希慎道交匯處的繁忙路口，建築面積約11,727平方呎。該舖設有逾25米招牌位，過往均為多個知名歐美汽車品牌陳列室。

涉及物業為銅鑼灣禮頓道36號嘉柏大廈地下舖位，建築面積約11,727平方呎。（網上圖片）

較放售市值折讓逾一成

據悉，該舖位原由英資怡和集團持有，於今年四月份推售，當時市值為9,000萬元。經確認，該舖於上月底成功以8,000萬元沽出，呎價約6,822元，較市值低1,000萬元或11.1%。

資料顯示，新買家以公司名義作登記，「聯億投資發展有限公司（UNI INVESTMENT DEVELOPMENT LIMITED）」作登記，該公司董事包括陳喜來、陳喜德、陳德明、趙鎮武、黃子聰、黃雁敏等人士，為活躍於本地物業市場的投資者。

銅鑼灣禮頓道 36 號嘉柏大廈地舖。

新買家鍾情工商舖物業 每次出手皆「億億聲」

事實上，該批買家近年熱衷於吸納工商舖物業，並且過往每次出手皆「億億聲」。其於今年6月份，斥1.1億元向麥當勞集團購入鰂魚涌栢蕙苑地舖，呎價約1.4萬元。

除了港島區，他們亦積極在九龍及新界區吸納物業。該批買家於去年底豪斥1.318億元購入九龍灣利基大廈近4萬呎巨舖，呎價約3,345元。相關人士在2021年亦曾斥資約1.022億元，買入葵涌葵喜街38號都會坊6樓1室。連同是次入市計算，已累斥約4.24億元掃工商舖物業。

相關人士於今年6月份，斥1.1億元向麥當勞集團購入鰂魚涌栢蕙苑地舖，呎價約1.4萬元。（網上圖片）

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