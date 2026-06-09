麥當勞再沽舖！　1.1億沽鰂魚涌栢蕙苑地舖

近年多次沽舖的麥當勞集團，新近再次減磅！麥當勞最新以約1.1億元沽出鰂魚涌英皇道1060號栢蕙苑高層地舖。



上述成交舖位為鰂魚涌英皇道1060號栢蕙苑高層地下1號舖，新近以1.1008億元沽出，新買家為聯億投資發展有限公司（UNI INVESTMENT DEVELOPMENT LIMITED）。

新買家近年曾花億元投資工商舖物業

該公司董事包括陳喜來、陳喜德、陳德明、趙鎮武、黃子聰、黃雁敏。相關人士在2021年亦曾投資工商舖物業，當時斥資約1.022億元買入葵涌葵喜街38號都會坊6樓1室。

鰂魚涌英皇道1060號栢蕙苑。

而上述栢蕙苑舖位原業主為MCD REAL PROPERTIES LIMITED，即為麥當勞集團。

值得留意，麥當勞集團早於1989年以1.5億元買入栢蕙苑高層地下及低層地下部分舖位。而在2021年6月份，麥當勞集團已經率先以2.6億元沽出鰂魚涌栢蕙苑高層地下2號舖位，當時承接買家為地產代理監管局前主席、V Group創辦人兼主席陳韻雲，呎價約11,542元，其後更「一分為二」分拆兩個舖位。

不過陳韻雲於2025年7月以1.07億元沽出其中一個舖位，呎價跌至約8,900元，插水逾兩成。

鰂魚涌英皇道1060號栢蕙苑。(網上圖片)

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