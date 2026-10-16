九建33清水灣即日招標連沽8伙　套現逾1.17億　四房呎價逾2.7萬

九龍建業（0034）旗下牛池灣大型發展項目33清水灣「33 Clear Water Bay」第一期昨日（15日）以招標方式連沽8伙，單日套現逾1.17億元。



招標連沽8伙 四房呎價逾2.7萬

8伙招標沽出單位當中，最貴及呎價最高單位為第2座20樓A室，實用面積1,039平方呎，屬四房套連工作間及洗手間間隔，以2,863.1萬元沽出，呎價27,556元。至於其餘7伙單位同屬兩房連工作室間隔，實用面積543平方呎，成交價由1,211.7萬至1,389.9萬元，呎價由22,315至25,597元。

發展商表示，「33 清水灣」目前項目已接獲多份標書仍在審閱中，反映市場對擁有綜合優勢的項目極具承接力。

2021年補地價96.58億 每呎補地價4464元

牛池灣大型發展項目33清水灣「33 Clear Water Bay」所在的地段，於2021年以96.58億元與政府達成補地價協議，每平方呎樓面補價約4,464元，屬新地（0016）自2017年西貢十四鄉159億元補地價項目後，涉及金額最大的個案，同時亦是歷來最大額的市區補地價項目。

牛池灣大型發展項目33清水灣「33 Clear Water Bay」

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