BLACKPINK│Jisoo代言Alo Yoga　K11 MUSEA旗艦店首周生意2000萬

韓國人氣女團BLACKPINK成員Jisoo（金智秀）將於今日(16日)再度來港，並於傍晚時段現身尖沙咀，Jisoo擔任代言人的美國運動時尚品牌Alo Yoga，今年首度開拓大中華市場，首間旗艦店早前已登陸K11 MUSEA。



新世界（0017）旗下尖沙咀K11 MUSEA宣布，Alo Yoga自上月底開業，首周累計銷售額逼近2,000萬元，創K11 MUSEA除珠寶鐘錶類別外的最高開業銷量。



K11香港行政總裁林灝哲表示，ALO結合時尚與健康生活方式的品牌定位，與K11 MUSEA匯聚零售及生活品味體驗的策略方向高度契合。

來自美國洛衫磯的ALO近年積極拓展亞洲市場，今年首度進軍大中華地區，計劃在香港、上海、北京、深圳、杭州、成都及澳門開設共9間新店。

旗艦店樓高兩層 佔地逾7000呎

首間旗艦店落戶K11 MUSEA，樓高兩層的臨海零售空間，總樓面面積逾7,000平方呎，上月底亮相開業以來，一直廣受市民及旅客歡迎，當中本地市民消費佔約40%，旅客則佔60%。

韓國人氣女團BLACKPINK成員Jisoo（金智秀）

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