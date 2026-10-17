挑戰屯門最高！港鐵屯門第16區一期申建兩幢摩天住宅　樓高近50層

新地（0016）於2025年11月奪得港鐵（0066）屯門第16區站第一期項目，總投資額高達約60億元。項目發展商近日向城規會申請放寬建築高度限制，擬興建兩幢摩天住宅大樓，最高一幢接近50層高，樓高達主水平基準以上177.4米，勢成為屯門區內最高大樓。



該項目位於海皇路，屬於屯門第16區站項目、即屯門市地段第576號的一部份，地盤面積約7.1萬平方呎，可建總住用樓面面積約60.1萬平方呎。

按照原有規劃限制，建築高度限制為174米，而發展商申請放寬0.25%及3.4%至174.24米及177.4米高，分別興建兩幢樓高47層及48層的分層住宅，將會提供1,280伙。

據了解，目前屯門區最高物業料為屯門站上蓋的瓏門，最高樓高44層，高度限制為154米。

申請人港鐵指出，政府公布優化私人項目豁免地面兩層停車場的樓面，並簡化審批地面停車場高度限制的城規程序。同時，亦指出申請地點地下約5米處存在海泥沉積層，因此應避免在鬆軟海泥積層行地庫施工。

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