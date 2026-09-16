港鐵屯門第16區二期巨無霸項目　補地價金額超過105億

早前截收4份標書、商住總樓面逾300萬平方呎，並被外界譽為巨無霸的港鐵（0066）屯門第16區站第二期物業發展項目， 在9月3日公佈由新鴻基地產（0016）之附屬公司亮國企業有限公司成功投得，並將取得此發展項目商業部分的未來擁有權。



據港鐵最新公佈，上述項目補地價金額為逾105億元。以屯門第16區第2期總樓面約302.6萬平方呎計算，即每呎樓面補地價約3,500元。



港鐵公司指出，該要約由政府於2026年7月13日提出，並參照屯門用地位於鐵路沿綫後的市值作評定。另根據屯門南延綫的項目協議，協定期數的屯門南延綫下調金額可從每幅屯門用地評定的地價金額中扣減。在扣減協定期數的屯門南延綫下調金額後，地價金額將被全數抵銷。

港鐵屯門第16區站第二期物業發展項目，在9月3日公佈由新鴻基地產（0016）投得。

截收4份標書 新地、恒地獨資入標 信置夥嘉里等組財團

早前項目截收4份標書，當中包括新地（0016）、恒地（0012）以獨資方式入標、信置（0083）、嘉里（0683）、中海外（0688）及鷹君（0041）合組財團投標，另長實（1113）亦有入標，惟未知以獨資或合資形式。

屯門南延綫第16區站於2030年竣工

屯門第16區站物業發展項目坐落於屯門市地段第576號的用地，毗鄰屯門河道及興建中的港鐵屯門南延綫第16區站。屯門南延綫將屯馬綫由屯門站經第16區站延伸至屯門南社區，目標於2030年竣工。

第二期物業發展項目可無縫連接第16區站，並會發展成為一個綜合項目，設有購物、社區設施配套及公共運輸交匯處；其住宅總樓面面積上限為2,690,774平方呎，而商業總樓面面積上限則為334,760平方呎。

發展商及/或財團可選擇競投第二期物業發展項目商業部分的未來權益安排。

港鐵公司屯門第16區站第二期物業發展項目。

保留項目完整性、傾向單一財團奪發展權

港鐵屯門第16區第2期項目為矚目大型項目，涉及多達5,510伙，以及設有數十萬呎商場樓面的大型基座商場，成為過去40年來最大單一招標項目。政府早前表示為保留項目的完整性，將由單一財團奪得發展權，以發展住宅及基場商場部份，料能產生協同效應。

而較早前港鐵公司透露，因希望維持項目商場完整性，因此不傾向把項目「切細」推出，又指項目基座商場部份將提供「A、B餐」，發展商可選擇一併競投商場或只發展住宅部份。

資料顯示，屯門第16區第2期總樓面約302.6萬平方呎，當中住宅樓面約269.1萬平方呎，涉及5,510伙，非住宅樓面約33.5萬平方呎，發展商可選擇一併競投商場或只發展住宅部份。該項目將於2026年次季推出。

屯門第16區。

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