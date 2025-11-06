新地奪得港鐵屯門第16區站第一期項目　雷霆：總投資額60億

港鐵（0066）屯門第16區站第一期物業發展項目，早前收到31份意向書，項目昨日截標，最終共收6份標書。港鐵今日（6日）表示項目合約由新地（0016）之附屬公司明聯國際有限公司成功投得。早前有測量師預計，該項目每呎樓面地價約2,000元至4,000元，市場估值約12億至24億元。



新地雷霆：興建中小型單位、總投資額60億

新地副董事總經理雷霆表示，很高興投得屯門地皮，地皮位於將來鐵路站頂，屯門南端臨海，環境優美。加上未來商場及社區配套亦充足，將興建中小型單位為主，預計總投資約60億元。

新地副董事總經理雷霆。

該項目接獲的6份標書，入標財團包括長實集團（1113）、新地（0016）、嘉華國際（0173）、會德豐地產、中國海外，以及嘉里（0683）夥信置（0083）及鷹君（0041）合組的財團入標。

項目將分期進行發展，第一期物業發展項目位處東北面部份，可經有蓋行人通道連接第16區站和商場，其住宅總樓面面積上限為601,137平方呎，預計可以提供不多於1280伙，以純住宅形式發展，不涉及商場項目。

屯門南延線第16區第一期料可提供逾千伙單位。

固定分紅29%、容許分兩期支付地價

市場消息透露，屯門第16區站第一期物業發展項目，將會採用地價(Lump Sum Payment)方式決勝負，價高者得，同時發展商須固定分紅29%。另外，港鐵容許分兩期支付地價，一半將在招標時候支付，餘下款項將在項目取得入伙紙或2031年11月底的落成期限前支付。此外，港鐵未披露項目補地價水平，料將由港鐵方面負責支付。

屯門第16區站物業發展項目坐落於即將被稱為屯門市地段第576號的用地，毗鄰屯門河道及興建中的港鐵屯門南延綫第16區站。屯門南延綫將屯馬綫由屯門站經第16區站延伸至屯門南社區，目標於2030年竣工，屆時居民可經屯馬綫接駁港鐵網絡，連通香港各區。

整個項目將提供完善的購物及社區設施配套，並設有公共運輸交匯處，亦包括合共約334,760平方呎的商業總樓面面積。