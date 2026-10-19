SIERRA SEA第2C(2)期四日累沽187伙 套現14億 17組大手客買4伙
撰文：蔡偉南
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新地（0016）發展的西沙住宅項目SIERRA SEA第2C（2）期，自周六（17日）首輪價單銷售即日清袋後，項目以價單、招標雙軌形式銷售合共累積售出187伙，佔今期單位總數522伙的36%、套現總金額逾14億元。
新地副董事總經理雷霆表示，由於仍有大量向隅客，日前已原價加推4號價單涉124伙，次輪價單銷售將於周三進行，包括128伙價單單位、另有24伙招標推出。
新地代理執行董事陳漢麟表示，周六首輪銷售中，A1組大手客有17組買家購買4伙，包括兩伙兩房戶、兩伙3房戶，最低涉資約2,600萬元，亦有3組斥資超過3,000萬元。
↓↓首輪銷售情況↓↓
總補地價金額共涉逾196億
翻查資料，新地為該項目籌備超過20年，並曾為項目進行補地價，涉及金額高達196.4億元，為歷來最大單一補地價項目。
發展商首先於2017年以約158.9億元完成首階段補地價，涉及約497.66萬平方呎樓面，每呎補地價約3,193元。其後於2021年再以約37.2億元完成補地價，新增樓面面積106.46萬平方呎，每呎樓面地價約4,245元。及後再於2023年6月再完成修訂契約，涉及金額僅約145萬元。
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