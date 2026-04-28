廣東道珠光寶氣重現　英皇鐘錶55萬租新舖　周大福萬呎旗艦店開幕

消費氣氛現回暖跡象，核心區「吉舖」消化速度加快。尖沙咀名店街廣東道一個單邊地舖，新近獲英皇鐘錶珠寶（0887）以每月55萬元租用，呎租約786元，該品牌於廣東道另有一間多層巨舖。另外周大福耗資數千萬打造的「萬呎旗艦店」亦新近落戶同街。



市場消息指，上述最新租出舖位為廣東道16號地下，建築面積約700平方呎，正對面為法國奢侈品牌Louis Vuitton（LV）的海港城旗艦店。該舖新近獲英皇鐘錶珠寶租用，新月租為55萬元，呎租約786元。舖位目前正進行圍板裝修，預料短期內開業。

較三年前舊約平約15.4% 更比高峰跌逾7成

翻查資料，該舖位上手租客為專售名牌手袋及鐘錶的「名人站」，三年前以每月65萬元承租。據悉，今年租約期滿時，業主原有意加租至70萬元，惟租客最終決定放棄續租。換言之，是次英皇鐘錶珠寶的新租約，較三年前的租金回落10萬元或約15.4%。此外，該舖位於2015年零售高峰期時，曾由奧地利水晶品牌施華洛世奇（Swarovski）以高達200萬元月租承租，並長租達11年之久。若以最新月租55萬元計算，目前租金較當年高位大幅回落約72.5%。

相隔僅數舖之遙另有大型分店

值得留意的是，英皇鐘錶珠寶在相隔僅數舖之遙的廣東道8號地下4至8號，亦設有另一間涵蓋地下至四樓、總樓面面積約6,564平方呎的大型分店。據悉，該物業的地下及一樓由集團於2018年斥資18億元向母企英皇國際購入；而二至四樓連同外牆廣告位，則於去年初以約7,980萬元同樣向母企購入。目前該多層分店亦正處於圍板翻新階段。

英皇鐘錶珠寶在相隔僅數舖之遙的廣東道8號地下4至8號，亦設有另一間涵蓋地下至四樓、總樓面面積約6,564平方呎的大型分店。（資料圖片）

看好市道回暖 周大福重返廣東道開萬呎旗艦店

事實上，除了英皇鐘錶珠寶外，另一珠寶巨頭周大福亦看準本港零售市道回暖，決定重返廣東道。該品牌於同街開設面積達1萬平方呎的全新旗艦店，並於近期正式開幕。據悉，該舖月租約200萬元。周大福耗資數千萬元，並歷時逾一年籌備打造該店，使其成為品牌於港澳地區面積最大的門店，規模亦位列全球第二。店內設除設有品牌歷史展示區外，亦劃分特色體驗區、新系列產品專區，以及VIP專屬空間等。另外，該店鄰近六福珠寶。

旅客重臨帶旺市況 核心區吉舖減

對於珠寶店積極擴張，有市場人士分析指，隨著內地旅客訪港人數增加，帶動市況回暖，核心區的「吉舖」數量已見減少，帶動四大核心區的舖位租金呈現上調趨勢。現時進駐核心商業區的租戶，主要為國際大型品牌、高價消費品零售商及證券行等。這些企業傾向趁目前租值較以往大幅折讓的時機，積極落實擴張或重組其舖位網絡的策略。然而，目前的租金水平與歷史最高峰相比仍有較大落差，且核心區以外的民生區零售氣氛尚未見明顯復甦。

有市場人士分析指，隨著內地旅客訪港人數增加，帶動市況回暖，核心區的「吉鋪」數量已見減少，帶動四大核心區的舖位租金呈現上調趨勢。（資料圖片）

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