英皇鐘錶珠寶中環開新旗艦店　簽約5年涉資9120萬、平均每月152萬

本地大型鐘錶珠寶集團擴充，於中環核心區開設新旗艦店。英皇鐘錶珠寶（0887）公布，將承租中環皇后大道中12號上海商業銀行大廈舖位，租約為期5年，期內租金高達9,120元，即每個月平均租金約152萬元。



值得留意，英皇鐘錶珠寶目前正租用同一街道皇后大道中16至18號新世界大廈地下舖位，作為旗艦店。



英皇鐘錶珠寶公布其新旗艦店之租賃意向書，自2025年3月3日起至2030年3月2日止為期5年，租用中環皇后大道中12號上海商業銀行大廈地下A號舖、一樓整層及地下儲物室，整個租期之租金總額約為9,120萬元，不包括管理費、差餉、地租及水電費。

據了解，該舖位面積逾7,000平方呎，由意大利高端服裝品牌Versace在2017年起租用至今。

英皇鐘錶珠寶目前在中環皇后大道中16至18號新世界大廈也有旗艦店。（左為皇后大道中12號上海商業銀行大廈、右為新世界大廈）

英皇鐘錶珠寶認為，簽立租賃意向書為集團擴展零售網絡的契機，符合集團的整體業務發展方向。又指意向書之條款乃按公平原則經磋商後始行訂立，而租金乃參照鄰近地區類似物業之現行市場租金而釐定。董事認為意向書之條款屬公平合理，而該交易乃於公司日常及一般業務過程中按一般商業條款進行，並符合公司及其股東之整體利益。

英皇鐘錶珠寶。