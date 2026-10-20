雅居樂陳氏家族西貢「清水灣．3號」被接管　8幢洋房市值約11億

由雅居樂地產（3383）陳氏家族原作自住及出租的西貢清水灣碧沙路15號洋房項目「清水灣．3號」，最新由接管人以公開招標形式放售。項目市值料約11億元，以總實用面積33,198平方呎計算，每呎市值約33,135元。



2012年7億投地擊退17個對手 地價逾2萬逼近港島半山

資料顯示，雅居樂地產陳氏家族早於2012年3月份，以約7億元投得的上述「清水灣．3號」所在住宅官地，當時更擊退17個競投對手，為集團在港首幅投得的官地，樓面呎價逾2.1萬元，貴絕新界及九龍區，更直逼港島半山區地價。

項目佔地81,968平方呎，由8幢獨立洋房組成，實用面積2,074至7,050平方呎，戶型涵蓋兩房至五房套房設計，每戶均設私人花園及天台，並提供充裕泊車空間。

西貢清水灣碧沙路15號洋房項目「清水灣．3號」，最新由接管人以公開招標形式放售。

高力香港資本市場及投資服務主管翟聰表示，清水灣一帶受地理環境及規劃限制影響，區內新增供應向來有限，「清水灣．3號」作為市場罕有的全盤洋房組合，坐擁海景及傳統豪宅地段優勢，迎合高資產人士、家族辦公室及長線投資者需求。

第一太平戴維斯投資部首席資深董事溫武忠指出，項目最大特色在於整體資產規模及稀有性，市場極少出現由多幢獨立洋房組成、並可整個項目出售的豪宅資產。買家除可作長線收租投資，亦可作家族自用、企業接待或資產傳承用途。

西貢清水灣碧沙路15號洋房項目「清水灣．3號」，最新由接管人以公開招標形式放售。

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