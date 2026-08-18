柏架山道5萬呎住宅地盤傳45億易手　雅居樂早年收購及後淪銀主盤

市區大型住宅地盤成發展商目標。原先由內房雅居樂集團（3383）擁有、位於鰂魚涌英皇道992至998號及柏架山道2至16號住宅地盤，在2024年8月淪為銀主盤被推出放售，當時有消息指該住宅地盤的收購成本高達35億元，其後一直未獲承接，終在2025年6月份以12億元轉售予銀主及債權人。



近月有市場消息透露，該大型住宅地盤已在市場上放售，意向價高達45億元。而據最新消息指，該大型住宅地盤現有業主正積極物色新買家，透過招標方式洽談中 。不過亦有消息指，該地皮已獲本地發展商直接與賣方洽購至尾聲，預計作價接近意向價45億元。



是次成交為英皇道992至998號及柏架山道2至16號住宅地盤（下稱地盤），地盤面積約5萬平方呎，最大可建樓面面積約44.8萬平方呎。

收購成本33億、去年底放售意向價不少於35億

上述地盤在2024年8月份被接管出售，當時有指地盤收購成本33億元，其後在同年12月則不少於35億元放售。而在2025在6月初該地盤以12億元沽出予債權人，以成交價12億元計，較地盤收購成本33億元，帳面大跌21億元或64%。

雅居樂原先計劃興建兩幢層住宅大廈

該地盤原先由內房雅居樂集團（3383）擁有，該地盤佔地約49,967平方呎。住宅部分計劃興建兩幢30至34層高層住宅大廈，預計可提供592伙及逾190個車位。

英皇道992至998號及柏架山道2至16號住宅地盤。

三年前向培新集團、晉安實業等借夾層融資

值得留意，在2022年6月，雅居樂獲晉安實業（2292）主席王聰德、「收樓大王」培新集團主席楊世杭，以及獨立第三方作為夾層貸款人，向其全資子公司「富銳發展」提供為期24個月、不超過8.94億元的夾層融資，年利率20厘並附帶選擇權。當中表明，貸款人可把夾層貸款轉換為富銳發展的全部已發行股份，而「富銳發展」持有的資產為上述英皇道及柏架山道住宅地盤。

雅居樂於2022年6月份曾披露一筆夾層融資詳情。

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