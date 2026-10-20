西沙SIERRA SEA第2C(2)期次輪賣128伙　累收27131票、超購近211倍

新地（0016）發展的西沙住宅項目SIERRA SEA第2C（2）期明日（21日）展開次輪價單銷售128伙、另有24伙招標推出。項目累收27,131個購樓意向登記，以次輪價單銷售128伙計，超購近211倍，較第一輪多逾1,000個登記。



明次輪價單128伙 累收27131票

新地代理執行董事陳漢麟表示，今日沽出第1座1樓H室，屬三房間隔，455平方呎連248呎平台特色戶，成交價852.8萬元，呎價18,743元。截至今天項目累售188伙，套現超過14億元。

西沙住宅項目SIERRA SEA第2C（2）期。

大手客逾7300萬買天璽．海兩伙

另陳漢麟續指，同系「天璽．海」今天亦沽兩伙，由同一組大手買家購入，涉資逾7,300萬元。涉及單位為第2座19樓A單位及11樓A單位，實用面積同屬1,104平方呎，同屬四房四套間隔，各以3751萬及3589萬元，呎價33,976元及32,509元。項目目前累售130伙，均價超過6,400萬元，套現逾85億元，當中21宗為過億成交。

新地代理執行董事陳漢麟（左）

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