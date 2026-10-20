新盤成交急升！重陽3日長假沽413伙　SIERRA SEA、擎海即日沽清

過去三日重陽節長假期（17日至19日）錄約413宗成交，至於過去周六、日（17日、18日）新盤市場共錄得約401伙，較上周的254伙成交大升57.8%。當中西沙SIERRA SEA第2C（2）期及擎海亦即日沽清價單單位，另西貢蠔涌洋房項目豐迎山又以9,688萬元沽出連裝修洋房。



西沙SIERRA SEA周六價單142伙沽清

新地（0016）發展的西沙住宅項目SIERRA SEA第2C（2）期，上周六首輪銷售價單142伙，即日沽清。當中A1組錄17組買家購入4伙，每位買家購入2伙兩房及2伙三房，斥資2,600萬至3,000萬，有3組買家斥資逾3,000萬元；至於B組不足100號籌所有單位已被揀選，發展商表示銷售速度比過往更快，又落實本周三（21日）次輪發售128伙價單單位。

西沙住宅項目SIERRA SEA第2C（2）期。

擎海次輪價單220伙即日沽清 套現逾12.7億

另外，越秀地產（0123）旗下油塘東源街及崇耀街新盤「擎海」（THE ATLAS）第一期擎海I，在上周六展開次輪銷售價單220伙，同樣即日沽清，套現逾12.7億元。當中A組錄得2組大手買家購入4伙，最大一宗涉及2伙兩房及2伙一房，涉資逾2,430萬元。 發展商表示 ，項目7日內兩度沽清，累售435伙，吸金逾25.5億元，又落實本周六（24日）第三輪發售132伙。

油塘東源街及崇耀街新盤擎海。

33清水灣三日長假期招標沽6伙 套現逾9400萬

九龍建業（0034）旗下牛池灣大型發展項目33清水灣「33 Clear Water Bay」第一期亦在過去三日長假期，以招標方式沽6伙，套現逾9,400萬元，實用面積由543至1,039平方呎，成交金額由1,185.4萬至2,840.4萬元，呎價由21,812至27,773元。當中最貴一伙為第 2座19樓A室，實用面積1,039平方呎，屬四房套連工作間及洗手間間隔，以2840.4萬元沽出。

牛池灣新盤33清水灣。

豐迎山9688萬沽連裝修洋房

市場亦錄零星近億元大額成交。豐資源旗下的西貢蠔涌窩美紅棉路8號洋房項目豐迎山（MOUNT HEBE）昨日以9,688萬元，沽出一伙連裝修60號洋房，實用面積2,636平方呎，另設1,885平方呎花園，以及1,097平方呎天台，另連3個車位，呎價約36,800元。發展商表示，該買家為外籍人士，是次入市作自用。

西貢蠔涌洋房項目豐迎山。

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