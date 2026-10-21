英資怡和再減磅！放售南大嶼山兩獨立洋房　4年前同類物業呎價2萬

英資怡和集團再度放售旗下非核心物業，最新放售個案為大嶼山兩幢獨立地段洋房，包括Sanderling 貝澳老圍村10號（丈量約份第335約地段第276號），以及Valley View 羅屋村43號（丈量約份第316約地段第2943號）。是次怡和未有設定意向價，兩項物業將按現狀連交吉形式出售，並以公開要約方式進行，截止遞交意向書日期為12月1日中午。



世邦魏理仕（CBRE）表示，上述兩項物業均坐落於私人獨立地段。其中Sanderling 位於嶼南道一段地勢較高路段旁的幽靜小徑盡頭，距離梅窩碼頭僅約5分鐘車程。物業佔地約6,600平方呎，設有廣闊園林花園；兩層高洋房實用面積約1,512平方呎。地下設有客廳、飯廳及娛樂空間，一樓則為私人寢室及向南露台。

↓↓Sanderling 貝澳老圍村10號↓↓

另一物業為Valley View 羅屋村43號，位於嶼南道旁一條僻靜上坡小徑盡頭，距離貝澳泳灘約3分鐘車程，距梅窩碼頭約10分鐘車程。 物業坐落於約4,500平方呎的高地段之上，兩層高實用面積約1,512平方呎。

↓↓Valley View 羅屋村43號↓↓

世邦魏理仕香港資本市場部資深董事黎其峰表示，最近一宗可資比較的成交為位於南大嶼山塘福、坐落單一地段的獨立洋房 Sandpipers，該物業於2022年12月以4,200萬元成交，折合呎價約20,076元。當時市場反應非常熱烈，最終買家在21組競投者中成功投得物業，充分反映市場對南大嶼山低密度特色住宅的殷切需求，以及同類優質物業供應極為有限。

01驗樓 ︰「買樓唔同買棵菜」。若沒有人從旁指導，業主們手執驗樓表，或因毫無經驗而感到迷茫、無從入手，甚至忽略單位的重要缺陷。若希望《香港01》為你驗樓，可簡單寫下自己的「上車」故事，並將個人聯絡方式電郵至：property@hk01.com我們會盡快與你聯絡。