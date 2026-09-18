整Benz變整巴士？怡和仁孚行5200萬售葵涌汽車工場　冠忠巴士接貨

怡和旗下負責平治（Mercedes-Benz）汽車經銷業務的仁孚車行，以5,200萬元售出位於葵涌的近3萬呎巨型汽車維修工場。接貨買家的來頭亦不小，正是本港非專營巴士龍頭「冠忠巴士」相關人士。這幅地契指明作「汽車維修工場」，原業主持貨近半世紀年帳賺約4,685.3萬元，升值高達9.1倍。



上述物業為葵涌和宜商場26至30號1樓全層，建築面積約28,595平方呎，地契指明只能作「汽車維修工場」。該物業有車路直達，樓底約4.3米，並設有寫字樓供接待客人及職員辦公，適合汽車零售商提供售後服務及本地汽車維修公司業務之用。

放售大半年無果 業主累劈逾四成甩手

據了解，該物業於今年初意向價達9,000萬元，惟未能成功易手，業主於6月將叫價降至6,000萬元。最終物業敲定以5,200萬元售出，累減3,800萬元或約42.2%，呎價僅約1,818元。

冠忠巴士集團買入、料自用

這類具備汽車維修用途的大型物業，自然吸引運輸界垂青。資料顯示，買家以公司名義「KWOON CHUNG AUTOTECH SERVICES LIMITED」作登記，其董事為冠忠巴士集團（0306）行政總裁兼執行董事黃焯安、執行董事黃焯添及盧文波。考慮到該集團旗下擁有巴士車隊等，市場預料是次斥資購入工場將作自用。

怡和系仁孚車行持貨半世紀 升值逾9倍

另一方面，物業原業主同樣採公司名義登記。其董事顏樂文（Simon Arnold）之中英文名，均與怡和系仁孚車行香港及澳門行政總裁相同，料為同一人。

翻查歷史紀錄，仁孚車行早於1978年11月，斥資約514.7萬元購入上述物業。持貨長達46年至今才轉手，雖然成交價較最初意向價大幅回落，但帳面仍大幅獲利約4,685.3萬元，近半世紀內升值高達9.1倍。

涉及物業為葵涌和宜商場1樓全層，建築面積約28,595平方呎，地契指明只能作「汽車維修工場」。（資料圖片）

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