英資怡和放售銅鑼灣萬呎地舖、葵涌汽車維修工場　市值共1.8億

英資怡和集團委託代理放售兩項物業，包括銅鑼灣嘉柏大廈的逾萬平方呎地舖，以及葵涌和宜商場1樓的2.8萬平方呎的汽車維修工場，各自市值9,000萬元，合共1.8億元。



當中銅鑼灣禮頓道36號嘉柏大廈的地下舖位，舖位面向禮頓道、波斯富街及希慎道交匯處的繁忙路口，面積約11,727平方呎，設有逾25米特闊招牌位，過往均為多個知名歐美汽車品牌陳列室。嘉柏大廈地下至6樓原本由怡和持有，在上月先以1.3億元賣出2樓至6樓的停車場，涉及172個車位。

另一項物業位於葵涌和宜商場 1 樓，約28,595平方呎汽車維修工場，車路直達，約4.3米樓底，方便升高車輛施工，並設有寫字樓供接待客人及職員辦，適合汽車零售商提供售後服務及本地汽車維修公司業務之用。上述兩項物業可以一籃子一併購入或獨立分開購入。

世邦魏理仕香港資本市場部執行董事兼主管甄浚岷指，近年內地汽車品牌積極進軍香港，物業出售為本地汽車零售商提供難得契機，可同時在市區核心地段建立一線銷售據點，並購入優質維修工場以提供完善售後服務。

銅鑼灣禮頓道 36 號嘉柏大廈地舖。

葵涌和宜合道 26-30 號和宜商場。

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