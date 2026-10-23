新都城中心獲「綠建環評既有建築3.0版」鉑金級　每年慳千萬開支

恒基地產（0012）旗下商場MCP將軍澳新都城中心二期及三期，於近年大力推動商場整體綠色升級，涵蓋五大範疇，包括冷凍機組更新、智能能源管理、創新節能技術、節水及共融設施，預計每年將可節省約1,000萬港元能源及營運開支。



其中，新都城中心二期於全新「綠建環評既有建築3.0版」綜合評估計劃獲總評分100分，更成為計劃正式推出後，全港首個商業物業奪得組別最高評級「最終鉑金級」認證。新都城中心三期亦成為全港首個既有商業物業獲取得「長者友善樓宇」認證及於「營運管理」組別取得「卓越」評級。新都城中心管理團隊將持續提升物業質素、營運韌性及社區價值。

恒基兆業地產集團租務（二）部總經理陳德鳴表示，新都城中心二期及三期取得的綠建環評成果，肯定團隊在能源、水資源、物業管理及共融設計方面的卓越表現。恒基地產將繼續以創新科技提升建築表現，並透過資源循環和社區協作，讓ESG融入物業日常營運。集團亦會把相關經驗逐步應用於旗下更多物業，持續提升物業的環境表現、營運韌性及長遠競爭力。

恒基兆業地產集團租務（二）部總經理陳德鳴。

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