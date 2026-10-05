長情收租50年 牛奶公司山頂僑福道購物中心首度招標 涉近9千呎
撰文：蔡偉南
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DFI 零售集團（前稱牛奶公司）持貨逾半世紀的山頂和福道2-4號牛奶公司僑福道購物中心，物業將以公開招標形式出售，截標日期為2026年11月19日（星期四）中午12時 。據悉，業主一方暫時未為物業提供意向價。
商場出租率100%
世邦魏理仕表示，牛奶公司僑福道購物中心現為一幢兩層高物業，提供約8,974平方呎的商場連一籃子私家車位。作為山頂區內極其罕有的商業樓面，物業在過去50年期間為山頂居民提供各類生活所需。目前物業已100%租出，每月租金收入約40萬元，租客包括惠康超級市場、地產代理公司及時尚咖啡店等等。
1972年投得地皮後自行興建 收租長達50年
物業坐落於山頂超級豪宅區，毗鄰德瑞國際學校 (山頂校舍) ，不少老牌家族聚居於此。 業主 DFI 零售集團自1972年從政府拍賣地段競投所得項目後自行興建本物業，已長遠營運及收租約50年。
區內文輝道超級豪宅2028年落成
世邦魏理仕香港資本市場部資深董事鮑珏鍵表示，山頂作為全香港及全球最富裕的區域之一，區內居民消費力十足，加上物業毗鄰德瑞國際學校，其學生及家長正正成為購物商場的其中一個主要購買力。另外由會德豐牽頭的文輝道超級豪宅項目預計2028年落成，將提供約400,000呎的超級豪宅樓面，預計屆時將有200個超級頂級富豪家族進駐山頂，區內購買力將有增加 。
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