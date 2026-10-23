前港姐葉翠翠897萬買北角皇璇　兩個月豪花逾2千萬買兩層港島樓

由周大福集團旗下天賦企業持有、新世界協助推廣的北角熙和街1號新盤「STATE RESIDENCE 皇璇」，錄得名人入市個案。2005年港姐冠軍葉翠翠，最新斥資近九球買入皇璇一伙低層戶。



上述成交個案為皇璇低層D室，實用面積451平方呎，兩房間隔，成交價896.8萬元，呎價19,885元。資料顯示，單位新買家為葉浠桐（Tracy），亦即是2005年港姐冠軍葉翠翠。

事實上，近年葉翠翠在樓市上不時有新動作，如在今年8月份以約1,255萬元買入入北角柏蔚山2座中層A室，實用面積605平方呎，兩房間隔，呎價20,744元。換言之，葉翠翠在約兩個月連環兩度入市，涉資2,151.8萬元。

惟值得留意，她在今年5月份率先沽貨，以700萬元沽出天后維景花園一伙三房戶，呎價約16,588元。她持貨約十年，單位升值約81萬元或約13.1%，亦較樓上單位賣貴超過10%。

成交單位為維景花園B座低層6室，實用面積422平方呎，屬三房間隔。（資料圖片）

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