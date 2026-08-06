前港姐葉翠翠執平貨！1225萬買柏蔚山兩房　上手8年帳蝕近六球

二手市場轉旺，前港姐冠軍葉翠翠（現稱葉浠桐）再有投資新動作，續在今年5月以700萬元沽出天后維景花園一伙三房戶後，最新以1,225萬元平買同區柏蔚山兩房蝕讓貨，上手業主8年帳面蝕讓近六球。



柏蔚山兩房1225萬沽

是次成交為北角柏蔚山2座中層C室，實用面積605平方呎，屬兩房間隔，單位新近以1,225萬元沽出，呎價20,248元。至於，新買家為葉浠桐（IP TRACY ），與是2005年港姐冠軍葉翠翠（現改名為葉浠桐）同名，料為同一人。

2018年買入價1824萬

據知，原業主在2018年以1,824萬元購入，持貨至今8年，是次轉手帳面蝕讓約599萬元，單位期內貶值32.8%離場。

北角柏蔚山。

改名增強樓房投資運 5月700萬沽天后一房賺逾一成

而事實上，葉翠翠（現稱葉浠桐）向來亦鍾情於物業投資，目前手持多個港島東一帶住宅，譬如賽西湖大廈、海峰園、康澤花園、形品及維峯等多個屋苑的單位。當中最新在今年5月以700萬元沽出天后維景花園一伙三房戶，呎價約16,588元，約十年帳面升值約81萬元或約13.1%。

有指，她曾花費10萬元改名為「葉浠桐」以增強運勢，可以有助其配合丈夫更能增強樓房投資運。

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