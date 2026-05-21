前港姐葉翠翠趁市旺沽貨　700萬售維景花園三房　貴樓上單位一成

樓市升勢已現，再有藝人趁機沽貨套現。前港姐冠軍葉翠翠（現稱葉浠桐），新近以700萬元沽出天后維景花園一伙三房戶，呎價約16,588元。她持貨約十年，單位升值約81萬元或約13.1%，亦較較樓上單位逾兩個月賣貴超過10%。



上述成交單位為維景花園B座低層6室，實用面積422平方呎，屬三房間隔。該單位於上月以700萬元沽出，呎價於16,588元。資料顯示，原業主姓名為葉浠桐（IP TRACY），即前港姐冠軍葉翠翠的現用名。

成交單位為維景花園B座低層6室，實用面積422平方呎，屬三房間隔。（資料圖片）

持貨約十年 升值約13.1%

據悉，葉翠翠早於2016年中斥資619萬元購入該單位，持貨約10年，是次沽貨帳面獲利81萬元，物業期內升值約13.1%。參考屋苑近期的同類成交，同座較上述單位高出5層的5室，面積間隔相同，於今年2月中以635萬元沽出。換言之，事隔兩個多月，葉翠翠沽出的低層單位造價反較樓上單位高出逾一成。

熱衷物業投資 手持多個港島住宅

現年43歲的前港姐冠軍葉翠翠，自2015年與建築師丈夫周曉東結婚，婚後育有3子，一家現居於面積達3,000平方呎的紅山半島獨立屋。她早於2008年已開始投資住宅物業，目前手持多個港島東一帶住宅，譬如賽西湖大廈、海峰園、康澤花園、形品及維峯等多個屋苑的單位。

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