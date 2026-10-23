CCL連跌兩周共0.80%　跌穿160點　為11周低位

中原城市領先指數CCL最新報159.91點，按周微跌0.09%，指數創2026年8月初後11周（逾2個月）低位。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，市場陸續有新盤低價推售，購買力明顯轉向一手，二手拉鋸，而且成交多為減價筍盤，影響樓價緩慢下調。



CCL近9周6跌3升，較今年162.16點高位回落1.39%。昨天港股急挫，恒指失守23,000點，衝擊投資市場信心，加上本港息口有機會上調，二手樓市持續受壓，但一手新盤熱賣，以及銀行按揭取態仍積極，好淡消息交織，料第四季CCL於158至162點反覆爭持。



自2025年5月拆息回落，樓價轉勢見底回升，再加上去年本地銀行兩次減息刺激，CCL較去年5月H按息再度低於封頂息當周的135.16點低位累升18.31%。CCL較2025年3月財案前134.89點低位升18.55%，較2024年9月首次減息前135.86點低位升17.70%，較2021年8月191.34點歷史高位跌16.43%。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報161.25點，按周跌0.14%。CCL（中小型單位）報159.76點，按周跌0.09%。CCL（大型單位）報160.68點，按周跌0.04%。CCL Mass、CCL（中小型單位）及CCL（大型單位）齊跌2周，分別累跌1.02%、0.84%及0.62%，指數為2026年8月初後11周（逾2個月）低位、2026年7月中後14周（逾3個月）低位及2026年9月底後3周（近1個月）低位。

四區樓價三跌一升。九龍CCL_Mass報158.06點，按周跌0.77%，連跌2周共2.70%，指數為2026年5月底後21周（近5個月）低位。港島CCL_Mass報163.03點，按周跌0.38%，連跌2周共1.13%，指數為2026年8月初後11周（逾2個月）低位。新界東CCL_Mass報173.00點，按周跌0.22%，指數為2026年9月中後4周（1個月）低位。新界西CCL_Mass報146.11點，按周升1.11%，指數為2023年10月初後158周（逾3年）第3高。

2026年計，CCL暫時累升10.96%，CCL Mass升11.07%，CCL（中小型單位）升10.85%，CCL（大型單位）升11.51%，港島升16.32%，九龍升9.21%，新界東升9.07%，新界西升10.08%。

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