天王郭富城六球買柴灣工業城　呎價3500元遠低張智霖、任達華四成

向來備受演藝界人士歡迎的柴灣工業城，新近再有名人入市個案。天王郭富城最新斥資約628萬元買入柴灣工業城一個面積近1,800平方呎的單位，呎價僅約3,524元。值得留意，是次郭富城買入單位的呎價水平，遠低於3年前張智霖及袁詠儀夫婦同廈單位的呎價約4成，同時也遠低於演藝界「樓王」任達華5年前的買入價呎價約45%。



郭富城公司名義入市 呎價僅3524元

上述成交個案為柴灣工業城2期高層10室，面積約1,782平方呎，在9月底以628萬元沽出，成交呎價3,524元。該單位新買家為名主有限公司（STRONG PION LIMITED），其公司董事為郭富城，預計將作自用。至於原業主早於2005年以120萬元購入單位，持貨21年，帳面賺508萬元或4.2倍。

張智霖、任達華近年入市呎價約5700至6500元

值得留意，柴灣工業城一向雲集演藝界名人業主。如知名藝人張智霖及袁詠儀夫婦，在2023年9月斥資880萬元買入柴灣工業城2期一個高層單位，當時呎價僅約5,744元。

此外，演藝界「樓王」任達華也是該工廈的業主之一，他在2021年5月以988萬元購入柴灣工業城2座6樓11室，面積約1,532平方呎，成交呎價約6,449元。

張敬軒六年前2750萬大手購4個單位

而歌手張敬軒在2020年11月則透過4間不同的公司，以合共2,750萬元購入柴灣工業城4個單位，包括4樓8室、9室、10室及11室。該批單位合共涉及5,323平方呎，即成交呎價約5,166元。

柴灣工業城向來吸引不少名人入市，除了上述天王郭富城、張智霖及袁詠儀夫婦、演藝界「樓王」任達華及歌手張敬軒外，近年入市該廈還有新晉演員王丹妮、立法會議員謝偉俊。

柴灣工業城。（網上截圖）

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