長實錦田萬芊累收逾2000宗查詢　擬周內推不少於66伙洋房招標

長實（1113）旗下元朗錦田錦泰路住宅項目萬芊Montage 今日（26日）預告最快周內上載首份銷售安排，以招標方式推出不少於66伙洋房。



累收逾2000宗查詢 周內推不少於66伙洋房

長實營業部副首席經理楊桂玲表示，萬芊自命名至今累錄逾2,000宗查詢，將積極爭取周內公布首張銷售安排，擬推出不少於66伙洋房招標，由於兩房及三房亦錄不少查詢，故首張銷售安排亦會涵蓋在內。

夥中原開設「萬芊旗艦店」

為配合項目銷售，亦夥中原開設「萬芊Montage旗艦店」。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，本月一手成交累錄約1,680宗，全月有望達約2,000宗水平，按月升4成，創5個月新高。

另今年新盤市道暢旺，累積已錄逾1.66萬宗一手成交，第四季樓市一手新盤開價普遍克制，雖近日股市波動，但物業屬防禦性資產，料資金將進一步流入物業市場，今年餘下兩個月，樓市有望延續溫和向上的走勢。

長實營業部副首席經理楊桂玲（左五）、中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑（右四）

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