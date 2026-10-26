新世界CEO黃少媚沽貨！北角皇都4房戶6000萬沽　不足兩年賺510萬

二手樓市回暖，地產界名人入市不足兩年賺錢離場。於2025年1月初斥資5,488萬元買入新世界發展（0017）旗下北角新盤皇都一伙高層戶的集團行政總裁黃少媚，新近成功沽貨離場，成交價6,000萬元，是次帳面獲利約512萬元，期內單位升值約10%。



資料顯示，北角皇都一伙高層A1單位易手，原業主為新世界集團行政總裁黃少媚。黃少媚於2025年1月份斥資5,488萬元購入該單位，屬4房2套連儲物室間隔，實用面積1,522平方呎，連同1個車位，售價5,488萬元，呎價36,058元。

惟最新她已成功沽貨，成交價為6,000萬元，呎價39,422元，是次賬面獲利約512萬元，期內單位升值約10%。

據代理表示，接手買家欣賞新世界發展物業的設計，對品牌深具信心，最終打動業主割愛「皇都」高層煙花景大宅。

中環皇后大道中新世界大廈。（黃偉民攝）