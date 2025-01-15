新加坡買家「添食」近億買北角皇都2伙　啟德海灣首錄特色戶成交

新世界發展（0017）旗下北角新盤皇都最新獲大手客「添食」，透過招標以4,236.4萬元買入一伙四房套大宅，呎價34,000元。連同早前購入的另一伙四房單位，該位買家合共斥資近億元入市。另外，項目亦於今日（15日）加推3伙單位，於本周日起招標發售，實用面積834至1,246方呎，戶型涵蓋三房套至四房套間隔。



項目最新招標出售一伙「維港珍藏大宅」，單位為CLASSY COLLECTION雅致•邸31樓B2室，實用面積1,246平方呎，四房一套連儲物室間隔，連同雙車位及1個電單車位，售價4,236.4萬元，折合呎價34,000元。

新加坡買家先後買入2伙、斥資近億元

據悉，上述單位由新加坡籍買家購入，其早前已購入1伙維港珍藏大宅，連同是次買入的單位，先後共購入2伙，合共涉資近億元。買家指，鍾情項目屬大型綜合性地標，加上項目由曾經參與瑰麗酒店集團及K11 Musea 的知名設計師操刀，有酒店的特色設計滲入在各個細節內。

加推3伙周日起招標發售

發展商表示，項目自上週六(11日)開始標售，市場反應非常熱烈，因此決定再加推3伙「維港珍藏大宅」單位應市，該批單位位於27樓及35樓，實用面積834至1,246平方呎，戶型涵蓋三房套至四房套間隔；落實於周日起招標發售。另外，項目目前已經累沽5伙單位，合共套現逾2億元，平均呎價約34,400元。

北角新盤皇都。

啟德海灣首宗特色戶成交 內地客入市

此外，由嘉華國際、會德豐地產及及中國海外合作的啟德海灣，錄得首宗特色戶成交，單位為第2B座1樓H單位，間隔為兩房，單位實用面積390平方呎，連365呎平方呎平台，成交價802.8萬元，呎價20,585元。

該買家為內地客，鍾情「啟德海灣」會所擁有豐富設施，擁3個游泳池，包括50米戶外游泳池、25米天際游泳池及25米室內恆溫游泳池。另上述單位附設一個大平台，方便用作招呼親戚好友，故購入單位作自住之用。

啟德跑道區。