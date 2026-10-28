避免晚節不保！長者理財要部署好！｜汪敦敬

部署晚年是一個十分重要的終極投資「戰役」！但筆者發覺很多人都會用錯了觀念，譬如低估了通脹！過去十多年，我們本來就是面對一個無限量化貨幣的局面，後果本來是面對無限通貨膨脹才對，但結果居然中港兩地的通脹都很低，這樣我們要多謝中央的領導措施，當中有複雜的關係，簡單來說，量化貨幣並非通貨膨脹的唯一影響因素，逆周期措施及去市場泡沫令到市場購買力減慢，甚至累積在銀行存款之中。總之過去幾年，通貨膨脹是一個異數，我們是否仍然應該預算通脹持續偏低？



我認為過去的通脹低可能是一個因時制宜的做法，將來的新常態要用甚麼型態的通脹去面對新的考驗，我們難以估計，我深信我們仍然將通脹的長期威脅定為一個長期可能出現的經濟挑戰，如果未來10年持續出現高通貨膨脹，足可吃掉人的大部分財產，這正是筆者認為年長人士要部署時不可忽略高通脹的風險因素。



年長人士雖然身經百戰，但晚年的理財，又是另一種挑戰，筆者本人亦在學習當中，本文只是分享個人所見。

很多人認為到了晚年，把所有資產賣掉然後租樓住，就最乾淨俐落。無錯，步入晚年將資產做一個結算，從而止賺！是一個好安排！但筆者認為留下一個住宅單位給自己自住，亦是一種保障自己生活的選擇。很多人忽略了老人家其實很難租樓，大家都明白，大部分業主並沒有歧視年長人士的，但市場是有競爭的，在有比較之下，業主較願意租予年輕人亦是無可厚非，當然，年長人士也可以選擇住旅店，但成本較高，對於已經停止有收入的退休人士來說，失預算是一個很大的挑戰。

亦有一種理財理想，就是活到去世那一刻剛好把錢花完，才是最「賺到盡」！其實任何決定都有機會成本，都會有風險！筆者想說：「活到去世時錢剛好花完」，這個想法是高風險的決定！近年人長壽了不少，於是長命成為了以上所說的超高風險，花光了錢仍然再活20年，豈不是狼狽不堪！其實人的生活費不多，一份保險再加上一、兩個單位收租，已經可以應付到很好的生活！加上香港人是最幸福的，香港醫療水準高，加上香港人可以享用大灣區的醫療設施，只要擁有穩定的投資收入，足夠有好的養老生活！

而投資樓宇是其中一個選擇，物業當然可以用來自住，亦是有效平衡高通脹的選擇。

當然亦可以投資股票，收取股息也是一種選擇；能夠做好投資組合更好！

要有投資回報，首先要做投資！甚麼是投資？就是將財富累積成為資產，然後得到穩定的長期回報。坊間有些理論說「租樓好過買樓」，其實是斷章取義地去演繹市場，買樓是透過擁有資產去改變命運，租樓最終不可能擁有資產！只是在樓價跌的時候，當自己沒有買樓所以覺得贏了！但本來無一物，又怎能在投資上定到輸贏呢？

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（汪敦敬拍攝及提供）

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【財經專欄】祥益地產總裁汪敦敬

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