私樓樓價連升兩個月　高力料住宅市場復甦延續　今年樓價看漲10%

【差餉物業估價署/差估署/樓價/租金/一手新盤/二手樓市】據差餉物業估價署最新資料，2026年9月私樓售價指數報320.8點，按月回升0.19%，連升兩個月，今年樓價累升7%，若與2021年9月的歷史高位398.1點比較，樓價至今累跌約19.4%；私人住宅租金指數9月份報收212.2點，按月升0.5%。



高力香港項目發展策劃高級董事梁鎮峰表示，近期住宅市場整體氣氛持續改善，一手市場保持一定銷售動力，反映買家入市信心逐步回升，預期住宅市場的復甦趨勢可望延續，維持今年全年樓價上升8%至10%的預測，並預計2027年樓價可進一步上升3%至6%。



高力香港梁鎮峰表示，近期住宅市場整體氣氛持續改善，加上較早前土地市場的表現亦釋出正面訊號，發展商願意積極參與優質地皮的競投，反映業界對住宅市場的中長線前景及發展價值仍具信心。他預期，住宅市場的復甦趨勢可望延續，維持今年全年樓價上升8%至10%的預測，並預計2027年樓價可進一步上升3%至6%。

2027年樓價料進一步上升3%至6%

不過他續指，明年的升勢相信會較今年溫和，市場仍需留意外圍環境變化，包括美國利率走勢及香港息口環境，以及地緣政治局勢和環球金融市場波動，這些因素均可能影響買家的入市步伐及投資情緒。

整體而言，高力認為目前樓市的支持因素較之前有所增加。只要一手市場維持銷售動力、發展商定價保持貼近市場承接能力，加上持續的租務需求及租金表現亦有助提升買樓的相對吸引力，住宅樓價仍具溫和向上的基礎。

高力香港項目發展策劃高級董事梁鎮峰。

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