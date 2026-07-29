住宅租金連升8個月破頂　差估署6月私樓租金升0.93%　今年漲2.64%

住宅租務市場強勁，據差估署最新資料，2026年6月份私樓租金指數報205.8點，較5月時的203.9點，按月升0.93%，再創歷史新高紀錄，連升8個月。今年租金指數累升2.64%。



按戶型劃分，中小型單位（A、B、C類）租金指數報209.7點，按月升約0.96%；大型單位（D、E類）報160.2點，按月升約0.82%。

B類單位租金升最勁

至於細分各類戶型，A類單位（實用面積431平方呎或以下）報221.4點，按月升0.73%；B類單位（431至752平方呎）報206.1點，按月升1.18%；C類單位（實用面積753至1,076平方呎）報177.8點，按月升約1.08%。

D類單位（實用面積1,076至1,721平方呎）則報166.6點，按月升約1.03%；E類單位（1,722平方呎或以上）則報147.6點，按月升約0.61%。

住宅租務市場強勁，今年租金指數累升2.64%。

萊坊方耀明：料全年住宅租金升最多8%

萊坊大中華區估價及諮詢部主管方耀明表示，租賃市場方面，租金升幅持續加快。繼5月上升0.5%後，6月一般住宅租金按月上升0.9%，年初至今累計升幅達2.6%，主要受內地年輕專業人士來港就業帶動住屋需求所支持。

另外傳統豪宅區租賃表現亦維持穩健，業主普遍看好後市，帶動租金持續上升。隨著租賃旺季展開，預計市區交通便利的新盤，以及鄰近大學校區的住宅物業，將繼續受租客追捧，租賃需求保持活躍，全年住宅租金將上升5%至8%。

萊坊大中華區估價及諮詢部主管方耀明。

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