住宅租金連升11個月！差估署9月私樓租金升0.47%　今年漲5.84%

【差餉物業估價署/差估署/樓價/租金/一手新盤/二手樓市】住宅租務市場強勁，據差估署最新資料，2026年9月份私樓租金指數報212.2點，較8月時的211.2點，按月升0.47%，再創歷史新高紀錄，連升11個月。今年租金指數累升5.84%。



按戶型劃分，中小型單位（A、B、C類）租金指數報216.3點，按月升約0.46%；大型單位（D、E類）報165.3點，按月升約1.1%。

E類大單位租金升最多

至於細分各類戶型，A類單位（實用面積431平方呎或以下）報229.3點，按月升0.61%；B類單位（431至752平方呎）報211.9點，按月升0.28%；C類單位（實用面積753至1,076平方呎）報183.5點，按月升約0.71%。

D類單位（實用面積1,076至1,721平方呎）則報171.2點，按月升約0.94%；E類單位（1,722平方呎或以上）則報153點，按月升約1.26%。

2026年9月份私樓租金指數報212.2點，按月升0.47%，連升11個月。（資料圖片）

萊坊廖美珊：外籍人士及跨國企業僱員持續回流香港

萊坊董事大中華區研究及諮詢部主管廖美珊表示，租賃市場方面，9月私人住宅租金按月上升0.5%，今年首九個月累計升幅達5.8%，持續為住宅市場提供支持。 在租盤供應有限、需求保持強勁的情況下，租金仍具上升動力，其中豪宅租賃市場表現尤其突出。

外籍人士及跨國企業僱員持續回流香港，進一步帶動租賃需求，而穩健的租金表現亦提升住宅物業的持有吸引力，為自住及投資需求提供支持。

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