住宅銀主盤存量262個　按季急升3成 九龍區銀主盤存貨狂升6成

住宅銀主盤數目急升！據中原地產研究部資料，截至2026年9月，整體住宅銀主盤存量共262個，比上季201個增加61個或30%，按季增幅為2022年第四季有記錄以來15個季度(近4年)最大。銀主盤存量連升2季累升39%，為2025年第三季後的4個季度(1年)高位。公私營住宅存量均上升，當中私人住宅存量185個，按季增加40個或28%，而公營房屋存量77個，按季增加21個或38%。



價值1,000至2,000萬私樓銀主盤存量飆升逾倍最明顯，而其他價值類別升幅則少於四成。臨近年尾，銀行加快步伐處理銀主盤，惟一手低開搶客，二手成交受壓放緩，降低買家購買銀主筍盤的意欲，以致銀主盤存量上升。中原估計今年第四季存量或升至約300個水平，將與2025年第二季高峰期看齊。



1000萬至2000萬銀主盤 售出量大幅少於新增數量

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，私人住宅按銀主放盤價劃分，2026年第三季1,000萬至2,000萬新增銀主盤升幅高達2.67倍，期內售出量大幅少於新增數量，故存量上升1.67倍。700萬至1,000萬、500萬至700萬、500萬或以下及2,000萬以上的新增銀主盤升幅均超過六成，但因售出量不俗，所以存量升幅少於四成，升幅介乎17%到36%。

九龍區銀主盤存量69個 按季升57%

分區而言，第三季港九新界三區私人住宅銀主盤存量皆上升，以九龍區大升近六成最多。九龍區存量69個，按季升57%。九龍不同放盤價值銀主盤存量全部錄得升幅，其中1,000至2,000萬新增4宗，增幅達4倍，但期內只售出1宗，致存量急升3倍，屬區內最大。至於500至700萬售出量近乎抵消新增數量，因此存量僅升9%最少。其他價值類別售出量均少於新增數量，故存量升57%至1.33倍不等。

港九新界3區私人住宅銀主盤存量上升

港島區私人住宅銀主盤存量26個，按季升18%。港島放盤價1,000至2,000萬新增銀主盤大升2.5倍，因售出量遜色，故銀主盤存量升1.5倍。500至700萬及500萬或以下售出量低於新增數量，致存量增加67%及13%。不過，700至1,000萬售出量高於新增數量，所以存量下跌25%。2,000萬以上未有新增銀主盤，而期內售出1宗，致存量減少20%。

新界區私人住宅銀主盤存量90個，按季升14%。新界放盤價1,000至2,000萬新增銀主盤升幅達2.33倍，售出量遠低於新增數量，因此存量上升1.33倍。500至700萬、2,000萬以上及700至1,000萬銀主盤，售出量追不上新增量，故存量上升17%至36%不等。500萬或以下售出量幾乎等同新增量，致存量僅微升2%。

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