玖瓏山三房12年價貶11%　一手長揸照輸　屋苑年內血蝕最少40宗！

【九肚山/玖瓏山/二手樓市/蝕讓】樓市整體回穩，惟仍有部分屋苑續錄蝕讓。涉及九肚山分層豪宅玖瓏山一伙三房單位，最新以1,080萬元易手， 呎價約11,441元。一手業主持貨至今12年，竟仍帳蝕127.12萬元或約11%離場！



世紀21分行區域經理吳元利表示，上述單位為玖瓏山傲瓏閣C3座中層D室，實用面積944平方呎，屬三房一廳主人套房連工人套房間隔，座向西北望園景。據悉，單位原先叫價為1,250萬元，最終獲業主減價170萬元成交，減幅達13.6%，呎價為11,441元。

上述單位為玖瓏山傲瓏閣C3座中層D室，實用面積944平方呎，屬三房一廳主人套房連工人套房間隔，座向西北望園景。（資料圖片）

持貨12年 帳蝕約11%走

資料顯示，原業主為一手業主，早於2014年11月以1,207.12萬元一手向發展商購入單位，持貨12年轉售，帳面損失127.12萬元，期內跌價約11%。

年內多達41宗二手蝕讓成交

事實上，玖瓏山年內不乏蝕讓個案。若連同上述成交計算，屋苑年初至今最少錄得41宗蝕讓成交，蝕幅由1%至29%不等。

九肚山豪宅玖瓏山。（資料圖片）

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